《魚缸博客》新東方在綫下個月「放榜」，直播銷情理想低位吼得過

《魚缸博客》呢兩日大家最關注就係美國議息，又適逢美股財報季，所以大家都係你眼望我

眼，睇埋加息結果先諗點部署啦！

所以博客今日就唔睇啲大隻嘢，反而想講講隻新東方在綫（０１７９７）。記得到上個月魚

缸忽然發現轉行搞直播帶貨嘅新東方在綫原來都有啲料到，賣得都幾好。而且雖然改行做帶貨，

不過做直播嗰陣仲會有啲老本行嘅元素，會乘機哋教吓英文，直播期間會中英雙語對話，所以成

場直播有得買嘢又有得聽英文，老少咸宜得嚟又有「兼覓」！

而呢段期間新東方在綫都好積極唱好自己，成日都會公布直播賣貨嘅銷量數字，根據神州「

新抖數據」顯示，東方甄選直播間６月銷售額有成６﹒８１億銀人仔，係同期唯一突破６億人仔

銷售額嘅抖音平台。而且據講而家東方甄選已經唔止賣農產品，仲賣埋其他日用品、護膚品等等

，當然另一條ｌｉｎｅ係賣教育產品！

上個月孖屐啱啱發掘返呢隻嘢出嚟，瘋狂炒作到最高見過３０銀以上，事隔個幾月熱潮都冷

卻唔少。日線圖見到上個禮拜股價跌到１５銀就橫行，暫且可以當呢個係初步支持，可以等股價

回落到１５銀附近再入手，目標先睇住２０銀先，業績有好消息可以再試上２５銀。不過新東方

在綫就係喺８月尾公布截至５月嘅年度業績，所以如果有盈喜盈警就會係呢段時間出，所以呢個

月要部署就要吼實喇！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

