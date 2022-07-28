《傳聞》重慶洪九果品擬今起預路演

《傳聞》阿里巴巴（０９９８８）有份投資的內地水果銷售企業重慶洪九果品已通過港交所
上市聆訊，市場消息指，重慶洪九果品擬今日起預路演，於下周建簿招股，集資約２至３億美元
（約１５﹒７億至２３﹒５５億港元）。中金為獨家保薦人。
據初步招股書顯示，阿里巴巴持有重慶洪九果品８％的股權。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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