《魚缸博客》百威亞太半年賺６﹒２５億美金，現價唔好衝入場買？

《魚缸博客》美國一如預期加息０﹒７５厘，鮑威爾就強調依家經濟無出現衰退，今年經濟

增長未偏離軌道，又話應該要持續加息，幅度將取決於所有數據，會逐次會議作出政策決定。不

過，加息幅度符合預期似乎幫唔到魚缸幾多，因為「孖屐」已經預期晒，加埋今日係期指結算日

，大戶好淡角力，博客唔覺好意外，暫時要升番上１００天線仲有啲難度。

今日同大家睇下百威亞太（０１８７６）。上日收市後，集團公布業績，半年股東應佔溢利

６﹒２５億美金，按年升２４﹒３％；收入３４﹒５３億美金，跌０﹒７％；毛利１７﹒５２億

美金，減少６﹒７％；經營溢利７﹒８６億美金，升１﹒７％。啤酒銷量４５﹒２２６億公升，

跌１﹒４％。集團解釋，主要因為內地喺３月中旬到５月加強防疫管控措施，但部分不利影響因

南韓同印度嘅強勁表現而抵銷。

踏入夏天啤酒旺季，百威亞太股價走勢強勁，由６月初開始反覆向上，不時喺２０天線附近

有支持。今日因為純利上升嘅消息刺激，股價曾經升超過３％，依家升穿咗保力加通道頂部，

１０天線開始升穿２０天線，而５０天線ｋｅｅｐ住升。

只不過，博客認為現價唔好衝入去買喇，因為現價同３月份嘅反彈高位２５﹒１６銀相差無

幾，９日ＲＳＩ亦升到７７，已接近嚴重超買，值博率唔高。大家不妨等股價回落番２１銀附近

先買，事關股價喺６月２４日以大陽燭向上突破６月初嘅高位，當日嘅低位就係２１﹒３銀，舊

年８月以嚟，股價多次反彈都明顯喺２１銀附近受阻，依家已經破哂位，相信２１銀水平會有比

較強嘅支持。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

