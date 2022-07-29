《魚缸博客》新東方績後繼續畀大行唱好，現價追唔追好？

《魚缸博客》嚟到七月最後一個交易日，魚缸早段曾經跌超過４００點。中美元首通話無乜

特別，尤其喺關稅方面著墨唔多，又無其他利好消息，魚缸順住個勢跌落去，兩萬點未必守得住

喇。

今日同大家睇下新東方（０９９０１）。公司早前「放榜」，截至５月３１日止年度由盈轉

虧，蝕約１１﹒８８億美金，其中第四季度虧損１﹒８９億美金。集團指，大部分原因係關閉學

習中心、租約終止同裁員而產生額外支出，不過好多都喺２０２２財年消化咗。

即使新東方呢份成績表唔太靚仔，但都有多間大行繼續唱好。大和指，新東方第四季收入同

盈利表現差過預期，但集團對２０２３財年第一季業績指引較該行預估高一成。該行又指，集團

非學科類輔導業務表現好轉，並上調２０２３財年盈利指引，尋求喺第一個財季同全年回復盈利

。該行將新東方２０２３至２４財年每股盈利上調１１％到２３％，重申「買入」評級，目標價

由２３銀升８﹒７％到２５銀。花旗亦將新東方目標價由２５銀升２０％到３０銀，並維持「買

入」評級。

另外，新東方宣布斥最多４億美金回購股份，消息帶動股價上日照樣升９﹒８６％。自從同

系嘅新東方在綫（０１７９７）爆紅後，新東方股價都升得幾多，由３月１５日低位６﹒６２銀

反覆向上，升到今日暫時高位２２﹒８５銀，由低位累積升咗接近３﹒５倍，而股價近一個月持

續企得穩喺２０天線，５０天線又向上升，今日更加裂口上升。不過，博客覺得現價值博率唔高

，９日ＲＳＩ非常接近嚴重超買，建議大家等股價回番落２０天線先買喇。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

