  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/07/2022 12:06

《魚缸博客》新東方績後繼續畀大行唱好，現價追唔追好？

　　《魚缸博客》嚟到七月最後一個交易日，魚缸早段曾經跌超過４００點。中美元首通話無乜
特別，尤其喺關稅方面著墨唔多，又無其他利好消息，魚缸順住個勢跌落去，兩萬點未必守得住
喇。
　　今日同大家睇下新東方（０９９０１）。公司早前「放榜」，截至５月３１日止年度由盈轉
虧，蝕約１１﹒８８億美金，其中第四季度虧損１﹒８９億美金。集團指，大部分原因係關閉學
習中心、租約終止同裁員而產生額外支出，不過好多都喺２０２２財年消化咗。
　　即使新東方呢份成績表唔太靚仔，但都有多間大行繼續唱好。大和指，新東方第四季收入同
盈利表現差過預期，但集團對２０２３財年第一季業績指引較該行預估高一成。該行又指，集團
非學科類輔導業務表現好轉，並上調２０２３財年盈利指引，尋求喺第一個財季同全年回復盈利
。該行將新東方２０２３至２４財年每股盈利上調１１％到２３％，重申「買入」評級，目標價
由２３銀升８﹒７％到２５銀。花旗亦將新東方目標價由２５銀升２０％到３０銀，並維持「買
入」評級。
　　另外，新東方宣布斥最多４億美金回購股份，消息帶動股價上日照樣升９﹒８６％。自從同
系嘅新東方在綫（０１７９７）爆紅後，新東方股價都升得幾多，由３月１５日低位６﹒６２銀
反覆向上，升到今日暫時高位２２﹒８５銀，由低位累積升咗接近３﹒５倍，而股價近一個月持
續企得穩喺２０天線，５０天線又向上升，今日更加裂口上升。不過，博客覺得現價值博率唔高
，９日ＲＳＩ非常接近嚴重超買，建議大家等股價回番落２０天線先買喇。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事29/07/2022
【上海特寫】疫情考驗在滬外企　市場巨大不言放棄
人氣文章大行報告29/07/2022
【大行炒D乜】眾大行點評百威亞太　麥格理升目標價至$32
人氣文章開市Good Morning29/07/2022
溫鋼城料港股8月跑輸美股　恒指19178點成分水嶺
人氣文章財經熱話29/07/2022
【虛幣世界】市場憧憬加息放慢，加密貨幣造好
人氣文章市場先機29/07/2022
總結金融市場7月走勢
人氣文章財經熱話28/07/2022
【美鷹加息】陳茂波：全年經濟增長略向下調　有能力應對外來衝擊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金