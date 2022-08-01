《傳聞共賞》傳內地放寬汽車限購；京東方汽車顯示屏業務突出

《傳聞共賞》 京東方汽車顯示屏業務突出；高息股再受資金追捧

傳內地放寬汽車限購；創科實業（００６６９）沽壓難消



《昔日傳聞》 中國夜經濟發力穩增長；資金重新流入金市

商湯（０００２０）大沽盤逐步消化；油輪運費高企不下

基金續減持騰訊（００７００）；大型風電項目建設利金風（０２２０８）

高溫天氣刺激電煤需求；互聯互通優化利港交所（００３８８）

重慶洪九果品擬今起預路演

內地力谷綠色家電消費；中概股轉第一上市陸續有來

全球光纖光纜價格續升；中國加大５Ｇ＋工業互聯網應用

多間晶圓代工廠調整擴產計劃

內地啤酒銷量增；長江生命科技（００７７５）價值獲重估

中國加力氫能產業投資；龍源電力（００９１６）續有資產注入

５Ｇ基站天線需求增；中國飛鶴（０６１８６）力拓成人奶粉

全球經濟不明銀行股續弱；阿里（０１０６０）電影暑期上映

中國５Ｇ客戶增長超預期；廣汽部署生產動力電池

廢紙價回落有利紙業毛利；上海復旦傳分拆有進展

內地綜合融資成本續下跌；水泥價格下行壓力未解

內地加大投資抽水蓄能建設；傳期指大戶累積淡倉



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

