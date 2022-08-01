《魚缸博客》瑞聲科技跌到近期谷底，炒佢博反彈有水位？

《魚缸博客》魚缸今日都係反覆，係２００００點關口上上落落，不過好彩暫時都叫頂得住
，科技股繼續成為捱沽目標，不過，科技股又唔係唔買得，當然要揀啲當炒項目。
一年一度蘋果手機發布大會臨近，大家都預備定換新手機啦？突然別５Ｇ技術開始逐漸成熟
，所以新一浪換機潮都有可觀表現。目前消息傳出，ｉＰｈｏｎｅ１４ Ｐｒｏ 系列會搭載
４８００萬像素後置鏡頭，兼搭載Ａ１６晶片，仲要係史上最貴ｉＰｈｏｎｅ，不過呢期經濟咁
差，會唔會仲有購買力呢？
Ａｎｙ肥，博客留意到近期瑞聲科技（０２０１８）跌到落１４蚊，一代股王係咪就此殞落
呢？博客認為公司經歷緊轉型期，公司過往太過集中蘋果手機訂單，之後訂單出貨量減少，就唯
有轉戰光學業務，當然佢係光學就梗係唔夠舜宇（０２３８２）爭，但並唔係無希望。
特別係佢而家股價跌到殘，博客認為瑞聲仲有三斤釘，隨時來個「反ｃｕｐ」嚇嚇你都唔出
奇！其實現價追入短炒並無不可，跌穿１４蚊再溝多兩注可能都有著數！不過關鍵在於蘋果手機
仲有無咩新消息。
反正瑞聲都應該落到「鋼鐵底」，係悶市中買小小玩下都開心，搵小小之後凍飲加２蚊都大
聲啲！
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動