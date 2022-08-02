《魚缸博客》信義玻璃中期績麻麻哋，現價撈底唔太值？

《魚缸博客》嚟到８月業績高峰期，「信義系」股票都放榜喇。信義玻璃（００８６８）公

布，截至６月３０日為止中期純利約３３﹒０５億銀，按年跌３８﹒５％。收益約１３６﹒５億

元，只係升０﹒５％。毛利５２﹒４２億元，大幅減少２７﹒２％。毛利率下降１４﹒６個百分

點，到３８﹒４％。

集團解釋，因為內地孖屐需求比較弱，加上供應短缺，搞到浮法玻璃售價下跌，原材料同能

源成本大幅增加，浮法玻璃毛利率下跌，而汽車玻璃業務毛利率升少少。另外，集團提到行政開

支升到１３億銀，銷售及推廣成本升至９﹒５億銀。

博客覺得信義玻璃從事浮法玻璃行業，即使汽車玻璃業務影響唔大，但近排斷供「爛尾樓」

事件已經打沉咗好多人買樓嘅意欲，樓市唔好幾影響玻璃需求，好自然拖低整體業績表現，而需

求ｋｅｅｐ住咁弱，信義玻璃股價好難短時間番到身。

的確，信義玻璃股價由６月２日反彈浪嘅高位１９﹒６４銀回落，期間走勢反覆向下，７月

中旬開始畀條１０天線壓到翻唔到身，依家１０、２０、５０同１００天線齊齊插水，今朝更加

見過１４﹒４銀，創舊年１２月以嚟嘅新低，短線睇怕仲有排捱，即使９日ＲＳＩ已經跌到２４

，接近嚴重超賣，但依家玻璃行業環境麻麻哋，魚缸個勢又咁頹，博客唔建議大家依家買入。如

果睇月線圖，現價距離５０個月線１３﹒２銀都幾接近，而股價自２０１６年３月開始都未失守

過呢條線，大家不妨等股價回到１３﹒２銀，再配合行情再買入。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

