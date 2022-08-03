《傳聞共賞》內地推動自動駕駛汽車試點；全球芯片荒呈現紓緩

《傳聞共賞》 內地推動自動駕駛汽車試點；光伏玻璃產能續增加

本地銀行業貸款增長放慢；全球芯片荒呈現紓緩



《昔日傳聞》 內地樓盤銷售持續放慢；資金續流向啤酒股

經濟不明朗航運股獲利回吐；內地紙業景氣轉弱

大銀行逆市搶按揭，現金回贈達１﹒７９％

京東方汽車顯示屏業務突出；高息股再受資金追捧

傳內地放寬汽車限購；創科實業（００６６９）沽壓難消

中國夜經濟發力穩增長；資金重新流入金市

商湯（０００２０）大沽盤逐步消化；油輪運費高企不下

基金續減持騰訊（００７００）；大型風電項目建設利金風（０２２０８）

高溫天氣刺激電煤需求；互聯互通優化利港交所（００３８８）

重慶洪九果品擬今起預路演

內地力谷綠色家電消費；中概股轉第一上市陸續有來

全球光纖光纜價格續升；中國加大５Ｇ＋工業互聯網應用

多間晶圓代工廠調整擴產計劃

內地啤酒銷量增；長江生命科技（００７７５）價值獲重估

中國加力氫能產業投資；龍源電力（００９１６）續有資產注入

５Ｇ基站天線需求增；中國飛鶴（０６１８６）力拓成人奶粉



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

