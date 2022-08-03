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即市新聞

03/08/2022 09:00

《傳聞共賞》內地推動自動駕駛汽車試點；全球芯片荒呈現紓緩

《傳聞共賞》　　內地推動自動駕駛汽車試點；光伏玻璃產能續增加
　　　　　　　　本地銀行業貸款增長放慢；全球芯片荒呈現紓緩
　　
《昔日傳聞》　　內地樓盤銷售持續放慢；資金續流向啤酒股
　　　　　　　　經濟不明朗航運股獲利回吐；內地紙業景氣轉弱
　　　　　　　　大銀行逆市搶按揭，現金回贈達１﹒７９％　　　　　　　　
　　　　　　　　京東方汽車顯示屏業務突出；高息股再受資金追捧
　　　　　　　　傳內地放寬汽車限購；創科實業（００６６９）沽壓難消
　　　　　　　　中國夜經濟發力穩增長；資金重新流入金市
　　　　　　　　商湯（０００２０）大沽盤逐步消化；油輪運費高企不下
　　　　　　　　基金續減持騰訊（００７００）；大型風電項目建設利金風（０２２０８）
　　　　　　　　高溫天氣刺激電煤需求；互聯互通優化利港交所（００３８８）
　　　　　　　　重慶洪九果品擬今起預路演
　　　　　　　　內地力谷綠色家電消費；中概股轉第一上市陸續有來
　　　　　　　　全球光纖光纜價格續升；中國加大５Ｇ＋工業互聯網應用
　　　　　　　　多間晶圓代工廠調整擴產計劃
　　　　　　　　內地啤酒銷量增；長江生命科技（００７７５）價值獲重估
　　　　　　　　中國加力氫能產業投資；龍源電力（００９１６）續有資產注入
　　　　　　　　５Ｇ基站天線需求增；中國飛鶴（０６１８６）力拓成人奶粉
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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