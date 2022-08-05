《魚缸博客》巴巴首季ＥＢＩＴＡ好過預期，有貨朋友應該減倉？

《魚缸博客》噚日收市後巴巴（０９９８８）放榜，第一季純利約２２７﹒３９億人仔，比

舊年同期少約５０％。集團指，純利減少主要因為經營利潤跌咗１９％、權益法核算投資損益下

降，同埋所持上市公司股權投資嘅市場價格變動，令到淨收益減少。另外，集團第一季

ＥＢＩＴＡ有３４４億人仔，較市場預期高約２５％。

公司主席兼首席執行官張勇話，業務喺４同５月增速相對放緩，但去到６月已經睇到向好跡

象；首席財務官徐宏就指，即使新冠肺炎疫情反覆帶嚟挑戰，收入按年表現仍穩健，關鍵戰略業

務虧損亦收窄。

另一樣值得留意嘅係巴巴嘅雲業務，上季按年增長放緩至１０％，略差過預期。張勇就提到

，以往帶動雲業務增長嘅互聯網公司開始放緩，又話整體雲增長要取決於中國經濟狀況，如果經

濟向好，企業會有更大意慾投資數碼化。

博客覺得巴巴今次呢份成績表無乜特別驚或喜。只不過，巴巴仍然要受到監管壓力，加上經

濟增長放緩、疫情反覆不定等不明朗因素，嚟緊嘅業績表現亦未必會大幅好轉。大行高盛預期巴

巴純利去到第四財季先有明顯增長，反映「孖屐」短期內對巴巴前景都比較審慎。

部署上，博客認為大家都要審慎啲。隔晚巴巴喺花旗嗰邊曾經升超過７％，但中段試過倒跌

，尾段都只係升１％，睇得出「孖屐」未一面倒ｂｕｙ呢份成績表。今日股價喺香江呢邊亦麻麻

哋，高開唔夠１％後倒跌，暫時喺１０天線爭持緊，雖然保力加通道底部開始拗番上去，但１０

同２０天呢兩條短期平均線仍然向下。博客認為巴巴短線走勢仲係弱，喺前低買咗嘅朋友可以減

一減倉先，未有貨嘅朋友可以等股價落番９０銀樓下，到時入貨都未遲。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

