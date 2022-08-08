《魚缸博客》置富產託恢復百分百派息比率，可待回至６﹒７銀買入

《魚缸博客》今日文進講下置富產託（００７７８）。集團上星期五收市之後公布業績，基

金截至舊年６月底為止六個月，可供分派予基金單位持有人收益４﹒５７億元，按年跌６﹒９％

；每基金單位分派２３﹒０５仙，按年都跌７﹒７％。

不過，期內恢復１００％派息比率，按照基金單位喺今年６月３０日收市價６﹒５元計，每

基金單位年度化分派收益率為７﹒２％。大行花旗就覺得，置富產託重新將派息比率提高至

１００％「令人驚喜」，認為基金投資組合有彈性，並且可能受惠喺本地零售持續復甦，將目標

價由８﹒８６元到８﹒８８元。大摩甚至將評級由「減持」升到「同大市同步」，目標價由

６﹒６元升到７﹒４元，反映恢復１００％派息比率嘅優點，幾令市場人士滿意。

置富產託目前嘅預期周息率６﹒１３厘，對比另一隻收租股領展（００８２３）嘅４﹒７５

厘仲要高，而集團憧憬第二季社交距離措施逐步放寬，５到７月商場人流同時租停車場收入回升

，今個月又推出消費券，相信本地消費會再逐步增強。文進覺得，置富產託股價今年二月尾因為

疫情再爆發而急速回落，早前已經跌到嚴重超賣。本港疫情已經無之前咁嚴重，相信最壞嘅時間

已經過去，置富產託除咗可以追落後，股息亦唔錯，係其中一個收息之選。

短線嚟講，置富產託股價今朝曾經升超過５％，一口氣收復埋１００天線。但係值得留意嘅

係，現價同前兩個調整浪嘅頂部７﹒１銀都幾接近，９日ＲＳＩ升到７５，非常接近嚴重超買，

依家買入唔太值博，等股價回到６﹒７銀左右再買會比較好。



撰文：文進



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

