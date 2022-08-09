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即市新聞

09/08/2022 11:58

《魚缸博客》中聯通新業務增長佳，現價買入好唔好？

　　《魚缸博客》今日文進同大家睇下中聯通（００７６２）。集團最新公布中期業績，純利
１０９﹒５７億人民幣，按年升１９﹒５３％；收入１７６２﹒６１億人民幣，升７﹒３６％；
ＥＢＩＴＤＡ為５１４億元人民幣，增長３﹒９％；稅前利潤１３４﹒１６億元人民幣，升
１８﹒８４％。另外，中期息１６﹒５分，按年增加３７﹒５％。
　　中聯通除咗派息多咗，另一個亮點係新業務增長。產業互聯網實現收入３６９億人民幣，較
去年同期上升３１﹒８％，並且貢獻超過７０％嘅新增收入。仲有，聯通雲收入實現翻倍，達
１８７億人民幣，按年增長１４３﹒２％，新業務收入增長比移動服務收入好好多。反映中聯通
呢類電訊商都著手發展雲業務，而政策上亦偏向鼓勵國有企業同政府機構，用多啲非私型企業嘅
雲服務，相信對中聯通嚟緊嘅收入有幫助。
　　受惠中期業績表現好，中聯通股價今朝高開２﹒６７％，早段升幅曾經擴大到超過３﹒７％
，依家已經拋離晒主要移動平均線。文進覺得中聯通長遠前景唔錯，７﹒５３厘嘅預期周息率亦
非常吸引。只不過，今日急升只係受到業績刺激，９日ＲＳＩ依家已經升到７４，接近嚴重超買
，相信等市場消化晒業績後，股價會回落番啲，並且展開橫行格局。未有貨嘅朋友唔建議現價入
手，可以等股價回到３﹒８０附近吸納。
　
撰文：文進
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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