《魚缸博客》中聯通新業務增長佳，現價買入好唔好？

《魚缸博客》今日文進同大家睇下中聯通（００７６２）。集團最新公布中期業績，純利

１０９﹒５７億人民幣，按年升１９﹒５３％；收入１７６２﹒６１億人民幣，升７﹒３６％；

ＥＢＩＴＤＡ為５１４億元人民幣，增長３﹒９％；稅前利潤１３４﹒１６億元人民幣，升

１８﹒８４％。另外，中期息１６﹒５分，按年增加３７﹒５％。

中聯通除咗派息多咗，另一個亮點係新業務增長。產業互聯網實現收入３６９億人民幣，較

去年同期上升３１﹒８％，並且貢獻超過７０％嘅新增收入。仲有，聯通雲收入實現翻倍，達

１８７億人民幣，按年增長１４３﹒２％，新業務收入增長比移動服務收入好好多。反映中聯通

呢類電訊商都著手發展雲業務，而政策上亦偏向鼓勵國有企業同政府機構，用多啲非私型企業嘅

雲服務，相信對中聯通嚟緊嘅收入有幫助。

受惠中期業績表現好，中聯通股價今朝高開２﹒６７％，早段升幅曾經擴大到超過３﹒７％

，依家已經拋離晒主要移動平均線。文進覺得中聯通長遠前景唔錯，７﹒５３厘嘅預期周息率亦

非常吸引。只不過，今日急升只係受到業績刺激，９日ＲＳＩ依家已經升到７４，接近嚴重超買

，相信等市場消化晒業績後，股價會回落番啲，並且展開橫行格局。未有貨嘅朋友唔建議現價入

手，可以等股價回到３﹒８０附近吸納。



撰文：文進



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

