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即市新聞

10/08/2022 11:59

《魚缸博客》阿茲夫定納入官方新冠處方，復星低位可博反彈

　　《魚缸博客》國家公布７月份ＣＰＩ同ＰＰＩ都差過市場預期，各大消費類別板塊諸如車股
、體品股、食品股等等都沽壓沉重，恒指跌超過４００點再試１９５００點水平。
　　以往醫藥股都好有機會成為逆市奇葩，不過今日表現都麻麻，跟住大市一齊跌。查實今日醫
藥股都有好消息炒吓；國家衞健委公布為進一步完善新型冠狀病毒肺炎抗病毒治療方案，決定將
阿茲夫定片納入《新型冠狀病毒肺炎診療方案》。阿茲夫定係由真實生物研發，目前真實生物已
經向港交所申請來港上市。
　　而復星醫藥（０２１９６）都發現到阿茲夫定呢隻金蛋，之前就宣布同真實生物訂立戰略合
作協議，雙方就推進聯合開發並由復星醫藥獨家商業化阿茲夫定，仲大拋８億銀人仔做合作費，
完全國表明對阿茲夫定嘅信心。
　　不過大市弱勢，復星都要跟跌大約１％，但對比恒指嚟講都仲算係跑贏大市。７月尾復星醫
藥股價跌穿３０銀重要支持，之前就摸底試返落去２６﹒５銀水平，建議再回落返２６﹒５銀可
以跟注博反彈，短線初步睇挑戰返３０銀先，跌穿３月低位２５銀水平就要走先喇！
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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