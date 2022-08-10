《魚缸博客》阿茲夫定納入官方新冠處方，復星低位可博反彈

《魚缸博客》國家公布７月份ＣＰＩ同ＰＰＩ都差過市場預期，各大消費類別板塊諸如車股

、體品股、食品股等等都沽壓沉重，恒指跌超過４００點再試１９５００點水平。

以往醫藥股都好有機會成為逆市奇葩，不過今日表現都麻麻，跟住大市一齊跌。查實今日醫

藥股都有好消息炒吓；國家衞健委公布為進一步完善新型冠狀病毒肺炎抗病毒治療方案，決定將

阿茲夫定片納入《新型冠狀病毒肺炎診療方案》。阿茲夫定係由真實生物研發，目前真實生物已

經向港交所申請來港上市。

而復星醫藥（０２１９６）都發現到阿茲夫定呢隻金蛋，之前就宣布同真實生物訂立戰略合

作協議，雙方就推進聯合開發並由復星醫藥獨家商業化阿茲夫定，仲大拋８億銀人仔做合作費，

完全國表明對阿茲夫定嘅信心。

不過大市弱勢，復星都要跟跌大約１％，但對比恒指嚟講都仲算係跑贏大市。７月尾復星醫

藥股價跌穿３０銀重要支持，之前就摸底試返落去２６﹒５銀水平，建議再回落返２６﹒５銀可

以跟注博反彈，短線初步睇挑戰返３０銀先，跌穿３月低位２５銀水平就要走先喇！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

