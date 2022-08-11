《傳聞共賞》航運運費有下行壓力；內地芯片自給率提升

《傳聞共賞》 航運運費有下行壓力；北水換馬買入中移動
食品股成本壓力難解；內地芯片自給率提升
《昔日傳聞》 內地飲料銷量上升；５Ｇ推動內地電訊股增長
化肥價格持續高企；內地國際航班續增
全球新能源車市場廣闊；塑料價格高位回落
內地風機價格止跌回升；促進汽車消費有利車險市場
譚仔國際（０２２１７）續拓新分店；衰退陰霾密布有利金礦股
中國新能源車出口增；內地進一步推動氫能車應用
避險資金加碼中資電訊股；集裝箱價格有壓力
動力煤價格高位徘徊；基金加碼中國軟件股
鋼銅價格回落有利風電裝機業；內地暑假電影票房優於預期
新能源帶動稀土永磁材料需求增長；固永堂中醫館持續擴張
內地推動自動駕駛汽車試點；光伏玻璃產能續增加
本地銀行業貸款增長放慢；全球芯片荒呈現紓緩
內地樓盤銷售持續放慢；資金續流向啤酒股
經濟不明朗航運股獲利回吐；內地紙業景氣轉弱
大銀行逆市搶按揭，現金回贈達１﹒７９％
京東方汽車顯示屏業務突出；高息股再受資金追捧
傳內地放寬汽車限購；創科實業（００６６９）沽壓難消
中國夜經濟發力穩增長；資金重新流入金市
商湯（０００２０）大沽盤逐步消化；油輪運費高企不下
基金續減持騰訊（００７００）；大型風電項目建設利金風（０２２０８）
高溫天氣刺激電煤需求；互聯互通優化利港交所（００３８８）
重慶洪九果品擬今起預路演
內地力谷綠色家電消費；中概股轉第一上市陸續有來
全球光纖光纜價格續升；中國加大５Ｇ＋工業互聯網應用
多間晶圓代工廠調整擴產計劃
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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