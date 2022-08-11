《傳聞共賞》航運運費有下行壓力；內地芯片自給率提升

《傳聞共賞》 航運運費有下行壓力；北水換馬買入中移動

食品股成本壓力難解；內地芯片自給率提升



《昔日傳聞》 內地飲料銷量上升；５Ｇ推動內地電訊股增長

化肥價格持續高企；內地國際航班續增

全球新能源車市場廣闊；塑料價格高位回落

內地風機價格止跌回升；促進汽車消費有利車險市場

譚仔國際（０２２１７）續拓新分店；衰退陰霾密布有利金礦股

中國新能源車出口增；內地進一步推動氫能車應用

避險資金加碼中資電訊股；集裝箱價格有壓力

動力煤價格高位徘徊；基金加碼中國軟件股

鋼銅價格回落有利風電裝機業；內地暑假電影票房優於預期

新能源帶動稀土永磁材料需求增長；固永堂中醫館持續擴張

內地推動自動駕駛汽車試點；光伏玻璃產能續增加

本地銀行業貸款增長放慢；全球芯片荒呈現紓緩

內地樓盤銷售持續放慢；資金續流向啤酒股

經濟不明朗航運股獲利回吐；內地紙業景氣轉弱

大銀行逆市搶按揭，現金回贈達１﹒７９％

京東方汽車顯示屏業務突出；高息股再受資金追捧

傳內地放寬汽車限購；創科實業（００６６９）沽壓難消

中國夜經濟發力穩增長；資金重新流入金市

商湯（０００２０）大沽盤逐步消化；油輪運費高企不下

基金續減持騰訊（００７００）；大型風電項目建設利金風（０２２０８）

高溫天氣刺激電煤需求；互聯互通優化利港交所（００３８８）

重慶洪九果品擬今起預路演

內地力谷綠色家電消費；中概股轉第一上市陸續有來

全球光纖光纜價格續升；中國加大５Ｇ＋工業互聯網應用

多間晶圓代工廠調整擴產計劃



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

