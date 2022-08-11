《魚缸博客》龍湖商票無過期，趁反彈要「斷捨離」？

《魚缸博客》噚日食完晏晝飯，文進望睇報價機，嘩！龍湖（００９６０）跌咗超過１６％

咁多！龍湖跌咁多，其他內房都跟住跌，碧桂園（０２００７）跳水超過７％；旭輝

（００８８４）跌超過５％；中海外（００６８８）都跌近３％。唔通，龍湖又有債務違規問題

？

一日突然跌咁多，可能因為集團出現商票逾期情況嘅傳聞，嚇驚咗班投資者。不過，龍湖集

團副主席邵明曉講到明呢單傳聞「流過流丹」，目前集團嘅商票全部都係以前開嘅，滾存到依家

，大概７億人民幣嘅餘額，規模亦唔大。呢啲商票會喺年底前逐步兌付到位，現階段集團已經無

再開商票。上海票據交易所亦證實，噚日為止龍湖無商票違約同拒付記錄，相關謠傳並不屬實。

有埋上海票據交易所闢謠，龍湖今日開波應聲反彈，高開５﹒５％後升幅一度擴大到超過

８％。只不過，技術上龍湖繼續畀條１０天線壓住，主要移動平均線仲跌緊。噚日９日ＲＳＩ跌

到２０，反映該股已經嚴重超賣，相信龍湖今朝只係借消息反彈，並唔代表已經轉勢。

另一點要留意嘅係，大行瑞信近日大幅下調龍湖目標價到２５﹒７銀，同原先目標價比降低

５２％，評級又調低到「中性」。畢竟斷供「爛尾樓」風波仲未平息，賣樓數字可能仲會衰多排

。更何況，由交易所出面澄清一間企業票據逾期嘅傳聞，真係非常少見，你就睇到內房信心危機

實在嚴重。即使龍湖股價已經跌到低殘，但成個行業環境繼續弱勢，文進奉勸大家唔好見平就買

呀，有貨嘅朋友趁呢次反彈，快啲「斷捨離」喇！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

