《魚缸博客》中移動提高派息比咁爽皮？「好息之徒」齊來襲！

《魚缸博客》中移動（００９４１）剛剛公布今年上半年業績，通信服務收入為４２６４億

人民幣，按年增長８﹒４％，但係移動ＡＲＰＵ按年增長０﹒２％，達到５２﹒３人民幣，中移

動董事長楊杰係電話會議解釋，當５Ｇ客戶規模擴大時，ＡＲＰＵ一定會有所下降，但更多客戶

遷移至５Ｇ套餐，整體移動用戶ＡＲＰＵ亦可維持。

不過，另一個焦點，在於楊杰係會議上提及，去年派息比率為６０％，今年就會高於６０％

，預計去到２０２３年就會去７０％，咁就ＦＡＴ ＦＡＴ囉，而家個市跌到咁殘，其實真係無

野好得過搵隻穩定收息股。

其中中移動股價一路都好穩定，除左係２０２１年個排跌過落３０幾蚊，之後一路都係維持

５０幾蚊水平，作為一隻收息股表現都幾好，聽到公司高層都拍心口話提高派息比，意味短期內

股價有機會繼續炒上，想話早入手嘅缸友真係要提早入場啦。

大行花旗發表研究報告指出，受惠於強勁的固定寬帶和穩健的移動服務營收成長等，中移動

上半年利潤超出花旗及市場預期。同時管理層提出了７０％或以上股息支付的具體時間線，可被

視為一個積極信號；中金發表研究報告指出，中移動歸母淨利潤則超預期，而中移動重視股東回

報率，中金維持對中移動Ａ股和港股的「跑贏行業」評級，Ａ股目標價為８１元人民幣，港股目

標價為７５港元。

連大行都睇高一線，真係無理由唔買啦！建議目前先入一注，避免錯失先機，皆因股價已經

起飛啦！等佢回落到５０蚊甚至跌穿５０蚊就可以考慮撈底，暫時睇呢隻股可以揸個一年半載都

唔怕，分分鐘「財息兼收」都有可能！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

