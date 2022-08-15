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即市新聞

15/08/2022 11:59

《魚缸博客》東方海外早段急插，１００天線唔失得！

　　《魚缸博客》嚟到８月第三個星期一，魚缸暫時喺１０同２０天線之間掙扎緊，呢排成交
ｋｅｅｐ住弱，我覺得嚟緊會繼續「唔升得多，跌得唔多」，繼續悶局。
　　今日有隻股票就跌得甘，講緊隻東方海外（００３１６），今朝曾經急插超過１５％。睇番
上星期五　　波羅的海乾貨指數跌逾５％，主要因為印尼唔畀礦商出口煤炭，加上歐盟繼續執行
對俄羅斯嘅煤炭進口禁令，搞到巴拿馬型船運價連續１３個交易日減少。
　　另外，市場傳出有船商搶貨同殺價競爭。航運業界亦提到，傳統第三季旺季過咗一半，運價
ｋｅｅｐ住跌，旺季效應去得七七八八。
　　外來因素唔明朗底下，東方海外今日係咁畀人沽貨，暫時有超過４億嘅主動沽出金額，並錄
得超過６０００萬嘅淨資金流出。睇番股價日線圖，今日一支大陰燭已經跌穿１０、２０同５０
天線，下個重要防守位相信係１００天線，因為呢條移動平均線年內都有幾強支持，收市跌穿
１００天線嘅話，就可能再下試７月６日前低位２０３﹒２銀，有貨嘅朋友要睇住１００天線做
好止蝕呀！
　
　　撰文：文進
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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