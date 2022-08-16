《魚缸博客》舜宇中期盈利跌五成，前景未明只宜炒ｒａｎｇｅ！

《魚缸博客》舜宇（０２３８２）公布咗中期業績，盈利約１３﹒５８億人民幣，比舊年同

期減少約４９﹒５％；收入約１６９﹒７２億人民幣，比舊年同期減少約１４﹒４％。另外，受

到疫情反覆、芯片短缺、俄烏衝突同通貨膨脹等影響，舜宇中期毛利約３５﹒２２億人民幣，比

舊年同期減少約２８﹒８％，表現麻麻哋。

集團指出，智能手機市場需求疲軟，加上智能手機攝像頭呈現降規降配，令手機鏡頭同手機

攝像模組出貨量按年下跌，並加大平均銷售價格壓力，而車載鏡頭同車載模組增速都唔及預期。

集團亦承認，未來全球經濟復甦預計困難重重，消費需求恐怕會持續低迷，相關產業發展不容樂

觀，企業經營仍面臨巨大壓力。

事實上，集團上半年手機鏡頭出貨量持續減少，主要業務表現大受打擊，盈利狀況自然唔理

想。唯一比較好睇嘅，係ＶＲ╱ＡＲ相關產品收入按年增加１０﹒５％到６﹒６億人民幣。集團

亦提到ＶＲ╱ＡＲ、機器人視覺等新興行業市場發展空間巨大，既然手機鏡頭業務有阻滯，睇下

舜宇嚟緊喺新業務可唔可以創出一片天喇。

部署方面，舜宇今日低開近１％，但之後曾經倒升超過３％，早段走勢大致靠穩，似乎啲人

未有對舜宇呢份成績表太失望。依家股價仲浪住喺多條主要移動平均線，短線走勢唔錯。不過，

集團手機鏡頭同車載鏡頭嘅業務前景未明，大家都係炒住ｒａｎｇｅ先，可以喺６月２８日前高

位１３８銀左右食胡，之後等股價回到１０５銀左右再買過。



撰文：文進



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

