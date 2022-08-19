《魚缸博客》網易畀大行調低遊戲收入，短線反彈空間唔大？

《魚缸博客》遊戲股網易（０９９９９）噚日公布中期業績，純利按年上升２１﹒３６％到

９６﹒８５億人民幣，歸屬公司股東持續經營淨利潤９０﹒６億人民幣，按年升１３﹒５％。至

於淨收入同毛利潤都按年上升超過１０％，就咁睇表現都ｏｋ呀。

不過，有大行睇得比較淡，富瑞、麥格理、中金同大和都調低網易目標價。當中，大和發表

研究報告，解釋網易第二季盈利表現好過市場預估嘅增長１２％，遊戲同雲音樂業務表現仍然跑

贏其他同業。不過，大和提到網易第二季手遊收入按年增長６％，仍然稍遜預期，並且認為網易

嘅新遊戲發行有可能延期，另一款遊戲《永劫無間》嘅版權銷售會帶嚟高基數效應，或者會影響

出年增長，除咗調低網易嘅遊戲收入預測，亦將目標價由１９３銀降低６﹒７％到１８０銀。

雖然網易嘅新遊戲《暗黑破壞神：不朽》幾受歡迎，不過睇番大環境，內地經濟放緩疊加中

央持續對網上遊戲業務嘅監管，令唔少遊戲公司收入受影響。有報告指出，７月內地遊戲收入按

年減少１５％到２０８億人民幣，當中騰訊（００７００）受到嘅打擊極大，第二季收入按年倒

退３％，結束近２０年嘅連續增長勢頭。網易中期收入即使按年上升，遊戲行業仍然要面對好多

不明朗因素，公司前景都唔可以過分睇好。

部署方面，網易今日低開４﹒９３％，但早段跌到１３２﹒７銀之後，跌幅略為收窄，而

１３２﹒７銀同７月１８日前低位１３２﹒９銀接近，相信網易短線喺１３３銀左右有支持。不

過，網易股價明顯處於橫行形態，大家可以炒住波幅先。暫時以橫行區中位數１３５銀為短期阻

力，收市跌穿１３０銀就離場。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

