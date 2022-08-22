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即市新聞

22/08/2022 11:54

《魚缸博客》四川限電延長５日，電力股仲可以繼續追？

　　《魚缸博客》呢排內地天氣仲係咁熱，供電非常緊張，尤其喺四川。四川省政府噚日出咗通
知，第一次啟動能源供應保障最高級別（一級、紅色）應急響應。
　　呢個應急響應生效後，電力、成品油、天然氣、煤炭生產等四方面嘅供電方面會有調整。電
力工作組立即啟動預案，啟動應急發電車，首先滿足城鄉居民、重要用戶同區域需求，並且組織
未受影響電力的生產企業，按最大產能組織生產、協調外部資源進行保供。
　　另外，有多間傳媒報道，四川原定喺８月２０日結束嘅工業限電停產又被延長５日，到８月
２５日先結束。國家電網已經預警，隨住持續嘅高溫，水電發電能力預計會進一步下降，當中四
川全省降溫負荷急劇攀升，總需求負荷上漲２５％，相信限電生產嘅問題短期內未必可以改善。
　　受到供電緊張嘅消息刺激，電力股升到唔識停咁。潤電（００８３６）就由８月１０日前跌
浪低位１２﹒６４銀，升到上個交易日高位１６﹒６８銀，累計有近３２％升幅，今日早段繼續
升。即使限電情況會持續，但好多電力股股價已經升咗唔少，依家高追嘅話，實在唔啱時機。好
似潤電咁，股價已經升到接近嚴重超買，喺１７﹒５銀左右亦有唔少阻力，現階段買入計落唔值
博。有貨嘅朋友建議呢個時候減一減倉，賺咗先！
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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