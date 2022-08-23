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即市新聞

23/08/2022 09:01

《傳聞》長城汽車力拓新能源車市場；生豬養殖業景氣好轉

　　《傳聞》長城汽車（０２３３３）昨日（２２日）逆市上升１１％，以１２﹒１８元收市。
據悉長城汽車持續加力拓展新能源車產能與市場，吸引資金流入，股價在１１元支持力不弱。
　　近期內地豬價回升，據悉帶動生豬養殖業景氣好轉，相關股份在調整市之中料有較大抗跌力
。中糧家佳康（０１６１０）昨日以３﹒２３元收市，上升８仙。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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