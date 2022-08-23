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即市新聞

23/08/2022 11:52

《魚缸博客》康師傅中期純利跌，回落到１２銀吸納都未遲！

　　《魚缸博客》康師傅（００３２２）公布中期業績，集團純利１２﹒５３億人民幣，按年跌
３８﹒４２％。期內，收益３８２﹒１７億人民幣，按年升７﹒９７％，但毛利１０７﹒８６億
人民幣，按年跌１﹒８７％。派特別中期息６﹒６３美仙，按年跌３﹒６％。
　　按業務分，飲品業務上半年收入升９﹒１％至２４３億人民幣，佔總收入６３﹒６％，但原
材料價格上升同組合變化，令業務毛利率按年跌２﹒６４個百分點到３２﹒１％，純利倒退
３７﹒１％到７﹒４億人民幣。至於方便麵收入按年升６﹒５％到１３５﹒５億人民幣，但原材
料價格上升，導致方便麵毛利率按年跌３﹒２６個百分點到２０﹒６３％，業務純利按年倒退
３９﹒２％到５﹒４億人民幣。
　　無論飲品同方便麵業務收入都增加，但毛利就倒退，情況不容忽視。另外，消費者更著重含
糖量等健康屬性，康師傅嚟緊喺營銷同包裝方面會面臨唔少壓力，加上康師傅要面對農夫山泉
（０９６３３）、統一企業（００２２０）等對手喺茶類飲品市場嘅競爭，未來亦要諗下點樣保
持即飲茶銷量嘅領先地位。
　　即使中期純利下跌，但股價仍逆市上升，高開６﹒９２％，可能因為有富瑞、中銀國際、麥
格理等大行同券商唱好。不過，股價曾經衝高到１４﹒１２銀，之後升幅顯著收窄，而由４月開
始幾次喺１４﹒２至１４﹒３銀都有阻力，現價買入唔值博。何況炒完業績之後，股價可能會回
落，不妨等佢回到１２銀附近先吸納。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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