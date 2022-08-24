《魚缸博客》內房解困益平保，博反彈就係而家！

《魚缸博客》魚缸近期都係睇放榜為主，來到８月尾已經係高峰期，好多隻大嘢都陸陸續續

放榜啦，大部分科技股業績都無預期咁差，加上一早都已經跌到殘，再跌都跌唔落。

噚日平保（０２３１８）放榜，公布截至６月底中期純利６０２﹒７３億人民幣，按年升

３﹒９１％；每股基本盈利３﹒４５人民幣，派發中期息０﹒９２人民幣，按年增長４﹒５％。

期內收入６６７６﹒３６億人民幣，跌２﹒９３％。壽險及健康險新業務價值為１９５﹒７３億

元，按年跌２８﹒５％。代理人人均新業務價值按年增長２６﹒９％。

平保喺最新一次季檢中，喺恒指權重略為減少去到２﹒３１％，不過都仲高過２％，都仲算

係重榜股。今次業績都算不過不失，純利多咗，最重要係派多咗息，當然就吸引得多，所以今日

都逆市抽高。

近排上面對內房嘅扶持力度愈來愈大，尤其中針對民企，透過唔同方面都提供更大嘅發債融

資空間畀各大民企內房，內房壓力紓緩，同內房關係千絲萬縷嘅平保當然都無咁危危乎。另外，

平保近期最落力當然就係搞拆大象（００００５）骨啦，畢竟拆得到對身為大股東嘅平保嚟講絕

對係好事，起碼對自己盤數有幫助！

目前平保股價已經跌到落去４３銀水平，呢個位已經係２０１５年一個重要嘅阻力水平，變

相而家支持力度都比較大，博反彈就係時候！短線不妨睇返上去４８銀先，不過都係小注怡情好

喇！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

