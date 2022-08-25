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即市新聞

25/08/2022 11:59

《魚缸博客》ＴＶＢ（０５１１）股價似乎轉勢？短炒似乎有機會！

　　《魚缸博客》唔理你中意定唔中意ＴＶＢ（００５１１）都好，今次份中期業績真係有不同
解讀，首先公司依然錄得虧損，達２﹒２４億港元；不過收購士多呢間網購平台之後，公司似乎
有點起死回生作用，收購士多集團令電子商貿業務分部的收入激增２７倍，貢獻了ＴＶＢ收入的
四分之一。
　　ＴＶＢ解釋，因為新一波疫情令消費者留家抗疫，促進網上消費，所以谷大左個收入，未來
會將開始通過在抖音平台上的跨境電商服務，安排商貿訂單於中國內地發貨。博客就覺得聽住先
啦，畢竟跨境電商呢門生意唔係咁容易做，特別係ＴＶＢ本身都係剛剛加入個市場無耐，會唔會
水土不服真係好難講。
　　另一個危機，就係ＴＶＢ班藝人，成日玩社交平台出事，先有歐陽ＢＯＢＢＹ拍聖誕抖音片
被網民圍攻；後有思琦妹（楊思琦）唱歌幫內地考生打氣，結果因為太難聽而令一眾網友覺得尷
尬，所以想靠ＴＶＢ藝人係線上平台帶貨，真係好似啲難度，最起碼要練好啲「煲冬瓜」先啦！
　　不過，彈完一輪，市場都係理性與不理性之間角力，ＴＶＢ業績有改善，股價係應該要反彈
一下，雖然近期成交麻麻，不過上日陰陽燭做個十字，ＲＳＩ（１４）又有４５度上升，相信短
線炒個反彈都唔出奇，目前現價入，先睇四蚊啦！有三毫子執下都唔錯啦！
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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