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即市新聞

26/08/2022 11:59

《魚缸博客》美國可以來港Ｃｈｅｃｋ數，中概股唔使退市有轉機？

　　《魚缸博客》中美角力從貿易戰鬥到股票市場，之前又話點樣點樣審計中概股盤數，意味好
多中概股要預備退市；中方就係你出手之前自己出手，美方以為咁樣就係迫使中資企業投降，點
知真係有中概股預備退市，而且講緊唔一隻，而係一堆。
　　外人去睇，中概股退市咪退市，有乜所謂，但事實係中概股為美資市場帶來流動性，包括美
國好多基金，都想透過「中概」呢個窗口投資中國市場，「連登契媽」就係好例子，而中資基金
都會因為時差問題，先炒美國中概，再炒香港同大陸兩邊水，市場規律明確。
　　特朗普上台之後，搞到中美兩邊都落唔到台，而美國都明白中概股集體退市就係無左舊肥豬
肉，所以最後都選擇妥協，外媒報道指，中美即將達成協議，允許美國會計監管機構代表到香港
，檢視在美上市中資公司的審計文件和底稿，最快下個月開始實行，但美方仍然要確定，可完全
取得審計底稿，才能達成最終協議。
　　美國官員嚟到香港Ｃｈｅｃｋ數，梗係去下Ｇｒａｎｄ「嗨嘢」游個早水，之後去灣仔感受
下午光十色，夜晚食個Ｂｕｆｆｅｔ，再搵幾個美女歡愉一下，翌日朝早係咁宜睇下盤數，簽個
名就飛返美國，早機去早幾返，為香港旅遊業創造收入。一年四季四個業績，仲有咁多隻中概股
，簡直振興酒店業。
　　以上都係博客自己幻想嘅情節，不過對於中概同時又係香港上市嘅股份，咁就真係爽歪歪，
好似阿里（０９９８８）、京東（０９６１８）咁，昨日（２５日）已經偷步自己炒起，炒得起
就有一半消息係真，而且呢單新聞唔單單係《彭博》自己講，《華爾街日報》都同樣有報，消息
真確性高好多，所以今日恒指都升返上二萬大關，博客覺得如果唔想執輸，現價追入一樣有水位
！起碼中概股唔使退市有轉機呢單新聞可以炒到下個禮拜都無問題。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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