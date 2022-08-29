《傳聞共賞》資金回流中資股；中集安瑞科受惠氫能市場發展

《傳聞共賞》 資金回流中資股；ＴＣＬ電子（０１０７０）發力光伏業務

中國天然氣消費量續增；中集安瑞科受惠氫能市場發展



《昔日傳聞》 中資科網股夾淡倉；新地（０００１６）受惠北都會發展

食品股毛利續受壓；新船訂單價量上升

需求帶動電解鋁價格反彈；基金減持本地地產股

煤炭行業價量齊升；金力永磁（０６６８０）生產力提升

歐美股票基金增持現金；資金重新回流油股

郵儲銀行（０１６５８）力推財富管理；鋰材料價格抽升不利車企

內銀股息差收窄壓力大；內地空調銷售倍增

長城汽車（０２３３３）力拓新能源車市場；生豬養殖業景氣好轉

資金流入內地電力股；洛陽玻璃（０１１０８）產能續擴大

中興通訊（００７６３）訂單增加；鋼價呈現止跌反彈

復旦微電新芯片陸續量產；中石化布局電動車充換電市場

內地基建拉動水泥需求；時代電氣產品價格提升

長線資金加注中電信；電視面板價跌有利ＴＣＬ

中國中高端啤酒呈較快增長；內地新一輪光纖光纜招標推出

基金加碼天齊鋰業；中海油力拓新能源



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

