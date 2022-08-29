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即市新聞

29/08/2022 09:00

《傳聞共賞》資金回流中資股；中集安瑞科受惠氫能市場發展

《傳聞共賞》　　資金回流中資股；ＴＣＬ電子（０１０７０）發力光伏業務
　　　　　　　　中國天然氣消費量續增；中集安瑞科受惠氫能市場發展
　　　　　　　　
《昔日傳聞》　　中資科網股夾淡倉；新地（０００１６）受惠北都會發展
　　　　　　　　食品股毛利續受壓；新船訂單價量上升
　　　　　　　　需求帶動電解鋁價格反彈；基金減持本地地產股
　　　　　　　　煤炭行業價量齊升；金力永磁（０６６８０）生產力提升
　　　　　　　　歐美股票基金增持現金；資金重新回流油股
　　　　　　　　郵儲銀行（０１６５８）力推財富管理；鋰材料價格抽升不利車企
　　　　　　　　內銀股息差收窄壓力大；內地空調銷售倍增
　　　　　　　　長城汽車（０２３３３）力拓新能源車市場；生豬養殖業景氣好轉
　　　　　　　　資金流入內地電力股；洛陽玻璃（０１１０８）產能續擴大
　　　　　　　　中興通訊（００７６３）訂單增加；鋼價呈現止跌反彈
　　　　　　　　復旦微電新芯片陸續量產；中石化布局電動車充換電市場
　　　　　　　　內地基建拉動水泥需求；時代電氣產品價格提升
　　　　　　　　長線資金加注中電信；電視面板價跌有利ＴＣＬ
　　　　　　　　中國中高端啤酒呈較快增長；內地新一輪光纖光纜招標推出
　　　　　　　　基金加碼天齊鋰業；中海油力拓新能源
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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