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即市新聞

29/08/2022 11:35

《魚缸博客》美團中期虧損收窄，走勢轉好但有個位要望實！

　　《魚缸博客》美團（０３６９０）係ＡＴＭ當中最後一隻公布中期業績嘅股票，表現唔係太
差。中期虧損收窄到６８﹒１９億人民幣，經調整虧損亦收窄到１５﹒２８億人民幣，收入更加
按年增加２０﹒３％到９７２﹒０７億人民幣。
　　值得留意嘅係，美團第二季虧損大幅收窄到１１﹒１７億人民幣，較市場預期好，經調整盈
利２０﹒５８億人民幣，而舊年同期經調整虧損２２﹒１７億人民幣，表現比市場預期好。收入
５０９﹒３８億人民幣，按年增加１６﹒４％，表現收貨。
　　美團放完榜，有幾間大行都提高目標價。高盛由２５２銀升到２７５銀；摩通由２２５銀升
到２６０銀；花旗就由２２５銀升到２３５銀，睇得出大行幾滿意美團今次呢份成績表。
　　事實上，疫情反彈令部分城市要封城，美團嘅外賣業務喺第二季仍然有增長，到店業務亦有
唔錯增長率。仲有，新業務嘅虧損情況逐步改善，令美團業績好番些少。集團估計外賣經營利潤
率下半年將會改善，睇下未來除咗固有嘅外賣業務外，新業務能唔能夠成為另一個收入來源，呢
個相信會係美團保持增長嘅關鍵。
　　美團業績好過市場預期，股價今日高開３﹒３５％，早段升幅曾經擴大到超過４％，暫時升
破５０天線，１０同２０天線都拗番上嚟，走勢無再咁頹。下一個位要留意７月２０日前反彈高
位１９７﹒８銀，如果短期內成功突破到呢個位，美團有望上番２１０銀水平，喺低位買咗嘅朋
友，可以等股價升到１９０銀左右食一食胡先。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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