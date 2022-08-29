《魚缸博客》美團中期虧損收窄，走勢轉好但有個位要望實！

《魚缸博客》美團（０３６９０）係ＡＴＭ當中最後一隻公布中期業績嘅股票，表現唔係太

差。中期虧損收窄到６８﹒１９億人民幣，經調整虧損亦收窄到１５﹒２８億人民幣，收入更加

按年增加２０﹒３％到９７２﹒０７億人民幣。

值得留意嘅係，美團第二季虧損大幅收窄到１１﹒１７億人民幣，較市場預期好，經調整盈

利２０﹒５８億人民幣，而舊年同期經調整虧損２２﹒１７億人民幣，表現比市場預期好。收入

５０９﹒３８億人民幣，按年增加１６﹒４％，表現收貨。

美團放完榜，有幾間大行都提高目標價。高盛由２５２銀升到２７５銀；摩通由２２５銀升

到２６０銀；花旗就由２２５銀升到２３５銀，睇得出大行幾滿意美團今次呢份成績表。

事實上，疫情反彈令部分城市要封城，美團嘅外賣業務喺第二季仍然有增長，到店業務亦有

唔錯增長率。仲有，新業務嘅虧損情況逐步改善，令美團業績好番些少。集團估計外賣經營利潤

率下半年將會改善，睇下未來除咗固有嘅外賣業務外，新業務能唔能夠成為另一個收入來源，呢

個相信會係美團保持增長嘅關鍵。

美團業績好過市場預期，股價今日高開３﹒３５％，早段升幅曾經擴大到超過４％，暫時升

破５０天線，１０同２０天線都拗番上嚟，走勢無再咁頹。下一個位要留意７月２０日前反彈高

位１９７﹒８銀，如果短期內成功突破到呢個位，美團有望上番２１０銀水平，喺低位買咗嘅朋

友，可以等股價升到１９０銀左右食一食胡先。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

