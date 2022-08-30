《魚缸博客》比亞迪中期溢利升兩倍，有無望上番３００銀？

《魚缸博客》汽車股陸續公布業績，今次終於輪到比亞迪（０１２１１）。截至６月３０日
為止，比亞迪中期未經審核溢利３５﹒９５億人民幣，比舊年同期升２﹒０６倍。期內收益
１５０６億人民幣，亦按年升６５﹒７１％，毛利升７５﹒３５％到２０３億人民幣。
比亞迪成績表嘅主打，當然係新能源車喇。集團上半年嘅新能源車銷量創新高，市佔率亦按
年升７﹒５百分點到２４﹒７％，而汽車相關產品嘅業務收入按年增長１﹒３倍，到１０９２億
人民幣。
內地７月份汽車行業收入按年上升２６％到７８９５億人民幣，利潤亦按年增長７７﹒８％
到６１０億人民幣，利潤率７﹒７％。另外，早前阿爺推出免徵汽車購置稅政策，將會延期實施
到出年底，預計新增免稅１０００億人民幣。汽車行業生產銷售改善，加上國策扶持，比亞迪下
半年嘅汽車銷量相信會繼續強勁。
不過，比亞迪股價近期走勢比較弱，除咗１００天線之外，１０、２０同５０天線都跌緊。
８月２５日更加跌穿７月１３日前低位２６１銀，最低見２５５﹒２銀。畢竟新能源車股喺５月
開始升得太多，呢段調整期相信無咁快完，而比亞迪持續受到「股神」巴菲特減持嘅傳聞困擾，
短線要升番上３００銀絕對唔容易。比亞迪股價仍然處於弱勢，未見有好強嘅轉勢訊號，即使中
期業績符合市場預期，依家並唔係買入嘅最佳時機。
撰文：文進
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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