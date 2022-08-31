  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/08/2022 09:01

《傳聞》長飛（０６８６９）拓展第三代半導體；中興通訊加大研發

　　《傳聞》長飛光纖（０６８６９）昨日（３０日）逆市上升８％，以１８﹒０６元收市。據
悉長飛受惠於光纖光纜需求增加之外，亦逐步拓展第三代半導體，將成為新增亮點。
　　中興通訊（００７６３）股價昨日上升３﹒７％，以１６﹒７４元收市。據悉中興通脹持續
加大研發力度，搶先數字經濟的機遇，現水平股價有支持，可續在１６元水平低吸。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話31/08/2022
【虛幣世界】德國通脹升至高位，美股下跌，加密貨幣再度回落
人氣文章財經熱話30/08/2022
比亞迪業績符預期續獲大行看好　惟憂股神減持先升後跌
人氣文章中國故事30/08/2022
《神州經脈》深圳爆疫封控加碼　李克強再籲保經濟　滬深齊收低
人氣文章財通前海30/08/2022
前海發佈科創領域新政策 鼓勵科創、知識產權、海洋產業發展
人氣文章財經熱話30/08/2022
油價升勢延續創一個月高　三桶油績後邊隻最值博？ 邊隻勿沾手？
人氣文章財經熱話30/08/2022
【美國加息】李振豪直言9月議息最關鍵　議息後美股向上仍樂觀
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金