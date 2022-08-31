《傳聞》長飛（０６８６９）拓展第三代半導體；中興通訊加大研發

《傳聞》長飛光纖（０６８６９）昨日（３０日）逆市上升８％，以１８﹒０６元收市。據

悉長飛受惠於光纖光纜需求增加之外，亦逐步拓展第三代半導體，將成為新增亮點。

中興通訊（００７６３）股價昨日上升３﹒７％，以１６﹒７４元收市。據悉中興通脹持續

加大研發力度，搶先數字經濟的機遇，現水平股價有支持，可續在１６元水平低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

