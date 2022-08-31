《傳聞》長飛光纖（０６８６９）昨日（３０日）逆市上升８％，以１８﹒０６元收市。據
悉長飛受惠於光纖光纜需求增加之外，亦逐步拓展第三代半導體，將成為新增亮點。
中興通訊（００７６３）股價昨日上升３﹒７％，以１６﹒７４元收市。據悉中興通脹持續
加大研發力度，搶先數字經濟的機遇，現水平股價有支持，可續在１６元水平低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
31/08/2022 09:01
《傳聞》長飛（０６８６９）拓展第三代半導體；中興通訊加大研發
《傳聞》長飛光纖（０６８６９）昨日（３０日）逆市上升８％，以１８﹒０６元收市。據
悉長飛受惠於光纖光纜需求增加之外，亦逐步拓展第三代半導體，將成為新增亮點。
中興通訊（００７６３）股價昨日上升３﹒７％，以１６﹒７４元收市。據悉中興通脹持續
加大研發力度，搶先數字經濟的機遇，現水平股價有支持，可續在１６元水平低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話31/08/2022
【虛幣世界】德國通脹升至高位，美股下跌，加密貨幣再度回落
|財經熱話30/08/2022
比亞迪業績符預期續獲大行看好 惟憂股神減持先升後跌
|中國故事30/08/2022
《神州經脈》深圳爆疫封控加碼 李克強再籲保經濟 滬深齊收低
|財通前海30/08/2022
前海發佈科創領域新政策 鼓勵科創、知識產權、海洋產業發展
|財經熱話30/08/2022
油價升勢延續創一個月高 三桶油績後邊隻最值博？ 邊隻勿沾手？
|財經熱話30/08/2022
【美國加息】李振豪直言9月議息最關鍵 議息後美股向上仍樂觀
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰