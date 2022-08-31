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即市新聞

31/08/2022 12:03

《魚缸博客》海底撈（６８６２）改過中，企穩牛熊線先好衝

　　《魚缸博客》業績終於來到尾聲，各大藍籌都陸續放榜，整體嚟講都唔算太差，起碼都好過
預期，都算係咁。
　　而長期喺海底撈緊嘅海底撈（０６８６２），近期都好似有啲改善。最新公布，截至６月底
中期淨虧損２﹒６６億人民幣，而去年同期純利９４５２﹒９萬人民幣；每股虧損５分人民幣，
不派中期息。期內收入１６７﹒６４億人民幣，跌１６﹒５７％；稅前虧損１﹒１１億人民幣，
而去年同期除稅前溢利２﹒９５億人民幣。
　　就咁睇盤數好似仲好曳咁，但大家都知道海底撈已經積極釜底抽薪，一改之前急功近利態度
，回歸基本做好生意先。業績就提到，海底撈門店縮減至１４３５家，每日每次平均翻枱率
２﹒９％，顧客人均消費１０９﹒１人民幣。
　　市場都欣賞海底撈嘅改過自新策略，就算盤數差成咁，半日都升６％有多，可能海底撈都係
魚缸為數不多，甚至唯一愈執笠愈多人追買嘅股份。
　　近期海底撈都有回升趨勢，向上挑戰緊牛熊線１８﹒８銀左右，如果想追就不妨等企穩上咗
條牛熊線先追，如果過唔到都係要炒返ｒａｎｇｅ先，回落返１６銀先好買！
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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