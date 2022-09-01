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即市新聞

01/09/2022 09:00

《傳聞共賞》愉景新城商場獲中資６０億洽購；基金加注中國中免

《傳聞共賞》　　新世界（０００１７）荃灣愉景新城商場獲中資６０億洽購
　　　　　　　　期指大戶挾淡倉；基金加注中國中免（０１８８０）
　　　　　　　　中國建材（０３３２３）力拓新業務；鋰材料保持強勁需求
　　　　　　　　
《昔日傳聞》　　阿里巴巴為美國首批審計監管中企，９月在港審計
　　　　　　　　長飛（０６８６９）拓展第三代半導體；中興通訊加大研發
　　　　　　　　比亞迪電子發力汽車智能化產品；內地包裝水持續增長
　　　　　　　　基金增持中石油；棉價急升不利紡織成衣股
　　　　　　　　時代電氣受益新能源車發展；全球電腦出貨量續放慢
　　　　　　　　資金回流中資股；ＴＣＬ電子（０１０７０）發力光伏業務
　　　　　　　　中國天然氣消費量續增；中集安瑞科受惠氫能市場發展
　　　　　　　　中中資科網股夾淡倉；新地（０００１６）受惠北都會發展
　　　　　　　　食品股毛利續受壓；新船訂單價量上升
　　　　　　　　需求帶動電解鋁價格反彈；基金減持本地地產股
　　　　　　　　煤炭行業價量齊升；金力永磁（０６６８０）生產力提升
　　　　　　　　歐美股票基金增持現金；資金重新回流油股
　　　　　　　　郵儲銀行（０１６５８）力推財富管理；鋰材料價格抽升不利車企
　　　　　　　　內銀股息差收窄壓力大；內地空調銷售倍增
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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