《傳聞共賞》愉景新城商場獲中資６０億洽購；基金加注中國中免

《傳聞共賞》 新世界（０００１７）荃灣愉景新城商場獲中資６０億洽購

期指大戶挾淡倉；基金加注中國中免（０１８８０）

中國建材（０３３２３）力拓新業務；鋰材料保持強勁需求



《昔日傳聞》 阿里巴巴為美國首批審計監管中企，９月在港審計

長飛（０６８６９）拓展第三代半導體；中興通訊加大研發

比亞迪電子發力汽車智能化產品；內地包裝水持續增長

基金增持中石油；棉價急升不利紡織成衣股

時代電氣受益新能源車發展；全球電腦出貨量續放慢

資金回流中資股；ＴＣＬ電子（０１０７０）發力光伏業務

中國天然氣消費量續增；中集安瑞科受惠氫能市場發展

中中資科網股夾淡倉；新地（０００１６）受惠北都會發展

食品股毛利續受壓；新船訂單價量上升

需求帶動電解鋁價格反彈；基金減持本地地產股

煤炭行業價量齊升；金力永磁（０６６８０）生產力提升

歐美股票基金增持現金；資金重新回流油股

郵儲銀行（０１６５８）力推財富管理；鋰材料價格抽升不利車企

內銀股息差收窄壓力大；內地空調銷售倍增



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

