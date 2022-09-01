《傳聞》期指大戶挾淡倉；基金加注中國中免（０１８８０）

《傳聞》恆指昨日先跌後回升，出現單日轉向，傳聞期指大戶夾淡倉，騰訊（００７００）

等權重股成為重要棋子，短期大市走勢持續波動，騰訊在３３０至３４０元水平阻力不輕。

中國中免（０１８８０）昨日上升７％，以１８２元收市，創上市新高位。傳聞基金進一步

加注，看好內地消費逐步恢復，惟疫情變化難測，現水平高追有風險。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

