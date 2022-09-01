《傳聞》新世界（００１７）荃灣愉景新城商場獲中資近６０億洽購

《傳聞》發展商加快推非核心物業，早前傳出新世界（０００１７）放售非核心物業，市場

消息指旗下荃灣愉景新城商場獲中資洽購，估計涉資近６０億元。該商場總樓面達６４萬平方呎

，若最終落實，將成今年最大額物業買賣。

消息亦指，是次新世界放售商場，亦為新買家提供租金回報保證。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

