《傳聞》新世界（００１７）荃灣愉景新城商場獲中資近６０億洽購

《傳聞》發展商加快推非核心物業，早前傳出新世界（０００１７）放售非核心物業，市場
消息指旗下荃灣愉景新城商場獲中資洽購，估計涉資近６０億元。該商場總樓面達６４萬平方呎
，若最終落實，將成今年最大額物業買賣。
消息亦指，是次新世界放售商場，亦為新買家提供租金回報保證。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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