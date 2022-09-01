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即市新聞

01/09/2022 11:43

《魚缸博客》新東方在綫又升過，但現價買入好唔值博！

　　《魚缸博客》自從直播銷售平台「東方甄選」爆紅之後，新東方在綫（０１７９７）愈嚟愈
多人留意，股價亦急劇反彈。
　　新東方在綫近日宣布，東方甄選會同順豐、京東物流合作，喺北京、廣州、杭州、鄭州、成
都五個城市，計劃建立２０個自營產品倉庫，為自營產品提供面向全國物流服務保障。
　　早前新東方在綫公布業績，全年虧損由１６﹒５８億人民幣大幅收窄到５﹒３４億人民幣。
其中，直播電商營收２４６０萬人民幣，表現唔太差。集團又提到，東方甄選近３個月市場交易
總額喺２０億人民幣左右，利潤率比純做直播帶貨或多頻道聯播網（ＭＣＮ）嘅公司高好多。
　　集團創辦人俞敏洪曾經發文，指東方甄選可能係「一時嘅熱鬧」，但希望能夠為新東方嘅發
展「開闢一條全新嘅道路」。由開拓「東方甄選」到搵離職老師「回巢」，再同唔同物流公司合
作，新東方在綫呢次轉型都算成功，未必係「一時嘅熱鬧」。至於靠直播帶貨呢條道路能唔能夠
繼續行落去，當然要睇阿爺會唔會出手監管喇。
　　新東方在綫股價自從喺６月１６日急升７３％後，就開始橫行格局，去到８月尾突破橫行區
，當中８月３０日就升２６％，走勢固然強勁。不過，股價今日破咗６月１６日前高位
３３﹒１５銀之後，升勢迅速回落，９日ＲＳＩ近幾日亦突破嚴重超買區，唔排除有獲利盤出現
，現價先買實在唔值博。嚟緊股價可能會整固，大家不妨等股價回到去５０天線先考慮吸納，依
家喺１９﹒４５銀。
　
　　撰文：文進
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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