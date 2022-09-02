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即市新聞

02/09/2022 12:03

《魚缸博客》理想８月交付量按年大跌五成六，嚟緊呢個位唔失得！

　　《魚缸博客》呢排汽車股繼續回，比亞迪（０１２１１）今朝更加一度跌穿２３０銀關口，
造車新勢力「蔚小理」仲係頹到爆。
　　講到「蔚小理」，佢哋各自公布８月汽車交付數據。當中，小鵬（０９８６８）同蔚來
（０９８６６）交付量按年分別升３３％同８１﹒６％，唯獨理想（０２０１５）交付量按年大
跌５６﹒１％，表現好唔對辦。
　　近期有唔少新能源車嘅車款出咗問題，理想車款「理想ＯＮＥ」就曾經喺成都高速公路起火
，成架車畀火燒到爛晒。集團解釋，汽車起火唔係架車質量有問題，懷疑係車內易燃易爆物品被
引燃導致事故。即使集團不斷強調自己嘅車款無問題，但所謂「禍不單行」，接二連三發生事故
，難免會令買車嘅人有啲驚，而理想新車款Ｌ９正式開啟交付，睇下交付數字會唔會靚仔喇。
　　不過，講到理想股價就一啲都唔靚仔喇。股價喺６月２４日歷史高位１６５﹒３銀開始滑落
，並且形成一條下降通道，近幾日連１００天線都跌穿埋，睇嚟仲要回多一陣。如果收市跌穿６
月６日裂口上升嘅低位１０４銀，咁就好大機會補番成個上升裂口，有貨嘅朋友要盡快離場喇！
無貨嘅朋友就等股價回到１０４銀先再諗下買唔買。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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