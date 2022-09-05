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即市新聞

05/09/2022 11:16

《魚缸博客》北溪一號無限期斷供，三桶油嚟料？

　　《魚缸博客》俄烏兩國戰事持續，並且喺能源方面發動另一條「戰線」。之前俄羅斯輸送天
然氣往歐洲的重要管道「北溪一號」曾經以維修為由，暫停向歐洲提供天然氣，最新消息指行動
升級到「無限期停供」！
　　俄羅斯供應天然氣嘅國企Ｇａｚｐｒｏｍ，上星期三宣布全面關閉北溪一號以作維修，原定
為期三日。誰不知Ｇａｚｐｒｏｍ突然喺Ｔｅｌｅｇｒａｍ話，因北溪一號管道嘅一個主要渦輪
機出現漏油「故障」，直至運作設備問題消除之前，北溪輸氣管會全面停止輸氣。
　　不過，負責整同保養呢架渦輪機嘅德國公司西門子能源（Ｓｉｅｍｅｎｓ　Ｅｎｅｒｇｙ）
話，過往同類事件未試過令輸氣管停止運作，過往亦曾經多次向俄國同外界指出，涉事渦輪機身
處嘅波爾托瓦亞壓縮站內，有足夠後備渦輪機，畀北溪一號正常運作。
　　即使俄羅斯將斷供天然氣嘅行動升級，但歐盟表示「未驚過」。歐盟能源專員西姆森曾經指
出，歐盟平均儲氣量已經提前達到早前訂下嘅８０％目標。歐盟經濟事務專員真蒂洛尼亦指，歐
盟多個成員國天然氣庫存量都處於高水平，反映正為冬季做好準備。只不過，德國為首嘅歐洲國
家諗緊點樣喺能源方面「開源節流」，外界估計歐盟仍然喺冬季唔夠天然氣用，而北溪一號無限
期停供期間，天然氣價格亦會反彈。
　　可能因為而北溪一號無限期停供天然氣嘅消息，令市場擔憂能源供應又有問題，三桶油今朝
逆市上升，中石油（００８５７）同中海油（００８８３）早段曾經升超過２％。
　　既然有利好消息支持，依家又追唔追好呢？睇番中石油同中海油嘅日線圖，佢哋近日都喺
１０天線有支持，但中石油喺４銀樓上阻力唔細，中海油現價同６月９日年內高位１１﹒６４銀
又非常接近，短炒值博率唔高。至於中石化（００３８６），股價近日喺１００天線有支持，依
家９日ＲＳＩ只係５３，但係，股價先喺３﹒８５銀有第一重阻力，３﹒９２銀更加係年內頂位
，現價買入獲得嘅利潤相信唔會好多。
　　所以，北溪一號無限期斷供，對能源股短期有幫助，但短炒嚟講，依家衝入去買似乎唔太抵
喇！
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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