《魚缸博客》人行降外匯存款準備金率，內房炒上邊隻可以吼？

《魚缸博客》內房股今日炒上，可能同人行下調外匯存款準備金率有關。為咗穩定人民幣匯

價，人行決定下調金融機構外匯存款準備金率２個百分點，由依家嘅８％下調到６％。

另一點要留意嘅係，人行今年４月亦曾下調金融機構外匯存款準備金率，而連埋今次在內，

外匯存款準備金率今年已累降３個百分點。

人行咁樣做，同人民幣匯率急挫有好大關係。噚日晏晝人民幣兌一美元即期匯率跌幅急速擴

大，一度下挫近４５０點子，創２０２０年８月以來超過兩年新低。喺外匯降準消息公布後，在

岸人民幣一度拉升１００點，離岸價亦一度短線拉升超過２００點。

人民幣匯價回升，內房股都齊齊興奮，碧桂園（０２００７）曾經升超過８％；潤地

（０１１０９）、龍湖（００９６０）都升超過４％，早段走勢幾好。不過，始終爛尾樓風波仲

未「埋尾」，內房嘅弱勢仲未好轉，今日都只係藉住消息反彈，大家都係唔好太樂觀喇。

好似碧桂園咁，今日早段係升得多，但股價仲係處於下降軌，噚日更加跌到２﹒１２銀，創

超過五年新低。依家價跌到低殘，但買嚟都唔安心呀！中海外（００６８８）走勢就好啲，８月

２５日開始一直浪住喺１０天線，今日早段更加突破５０天線，喺咁多隻內房嚟講，佢算幾硬淨

。下一重阻力估計喺１００天線，依家係大概２２﹒４銀，喺低位買入嘅朋友可以喺２２﹒４銀

左右食胡先！



撰文：文進



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

