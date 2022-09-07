《傳聞共賞》全球煤價升勢未止；內地中央空調市場持續增長

《傳聞共賞》 全球煤價升勢未止；世界造船訂單上升

內地中央空調市場持續增長；汽車玻璃價量齊升



《昔日傳聞》 中免（０１８８０）將納入國際指數；內地水電設備需求增

濰柴（０２３３８）提升農業裝備市佔率；中遠海運港口（０１１９９）拓東

盟市場

內地市場開放提速；全球加力投資風力發電

中國企業融資需求大；華潤電力（０８３６）風電裝機穩增

環球股票基金贖回壓力大；海運運費形成下降趨勢

火電裝機需求增加；避險資金流向基建股

新世界（０００１７）荃灣愉景新城商場獲中資６０億洽購

期指大戶挾淡倉；基金加注中國中免（０１８８０）

中國建材（０３３２３）力拓新業務；鋰材料保持強勁需求

阿里巴巴為美國首批審計監管中企，９月在港審計

長飛（０６８６９）拓展第三代半導體；中興通訊加大研發

比亞迪電子發力汽車智能化產品；內地包裝水持續增長

基金增持中石油；棉價急升不利紡織成衣股

時代電氣受益新能源車發展；全球電腦出貨量續放慢

資金回流中資股；ＴＣＬ電子（０１０７０）發力光伏業務

中國天然氣消費量續增；中集安瑞科受惠氫能市場發展



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

