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即市新聞

07/09/2022 09:00

《傳聞共賞》全球煤價升勢未止；內地中央空調市場持續增長

《傳聞共賞》　　全球煤價升勢未止；世界造船訂單上升
　　　　　　　　內地中央空調市場持續增長；汽車玻璃價量齊升
　　　　　　　　
《昔日傳聞》　　中免（０１８８０）將納入國際指數；內地水電設備需求增
　　　　　　　　濰柴（０２３３８）提升農業裝備市佔率；中遠海運港口（０１１９９）拓東
盟市場
　　　　　　　　內地市場開放提速；全球加力投資風力發電
　　　　　　　　中國企業融資需求大；華潤電力（０８３６）風電裝機穩增
　　　　　　　　環球股票基金贖回壓力大；海運運費形成下降趨勢
　　　　　　　　火電裝機需求增加；避險資金流向基建股
　　　　　　　　新世界（０００１７）荃灣愉景新城商場獲中資６０億洽購
　　　　　　　　期指大戶挾淡倉；基金加注中國中免（０１８８０）
　　　　　　　　中國建材（０３３２３）力拓新業務；鋰材料保持強勁需求
　　　　　　　　阿里巴巴為美國首批審計監管中企，９月在港審計
　　　　　　　　長飛（０６８６９）拓展第三代半導體；中興通訊加大研發
　　　　　　　　比亞迪電子發力汽車智能化產品；內地包裝水持續增長
　　　　　　　　基金增持中石油；棉價急升不利紡織成衣股
　　　　　　　　時代電氣受益新能源車發展；全球電腦出貨量續放慢
　　　　　　　　資金回流中資股；ＴＣＬ電子（０１０７０）發力光伏業務
　　　　　　　　中國天然氣消費量續增；中集安瑞科受惠氫能市場發展
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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