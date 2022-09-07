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即市新聞

07/09/2022 12:06

《魚缸博客》新班子全力搞通關，周大福低位博升返！

　　《魚缸博客》魚缸又試緊地心探險記，環球加息情況仲未明朗，又睇緊ＥＣＢ鷹成點樣，恒
指連１９０００點都失守埋，如果今日企唔返上萬九就好大機會見３月低位１８２３５！昔日強
勢車股如今都受比亞迪遭「股神」減持消息影響而被一沉百踩，仲未見底；風頭正盛嘅煤炭股愈
唱淡愈升，追入又畏高，呢啲時勢真係好蝦人買！
　　無咩好揀不如睇吓通關概念，雖然孖屐對通關都意興闌珊，但係新人事新作風，目前特首李
家超搞通關都如火如荼。之前特首同深圳市政府開會提到「逆向隔離」安排，獲廣東省及深圳當
局支持，雙方將會再商討細節。另外，政府都吹緊風考慮會喺１１月結束酒店隔離政策，趕喺全
球銀行家峰會同七人橄欖球賽之前。
　　又逆向隔離又結束酒店隔離，雙重保險之下起碼應該有一樣上到馬。講起通關概念當然要睇
住隻衝住通關概念染藍嘅周大福（０１９２９）。染藍之後中咒嘅周大福由高位１７﹒４８大幅
回調超過１７％，今日低開市隊穿牛熊線同百天線之後反彈，暫時睇住百天線１４銀有支持，如
果重上返牛熊線就後市利好少少。建議重上牛熊線之後會比較值博，反彈目標先睇１５﹒８銀，
再下一個支持位就係１３﹒３銀。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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