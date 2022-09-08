《魚缸博客》蔚來次季經調整虧損擴大，短線反彈唔會多！

《魚缸博客》蔚來（０９８６６）公布，第二季度淨虧損２７﹒４５億人民幣，比舊年同期

淨虧損６﹒５９億人民幣有所擴大。期內，集團交付量２﹒５１萬架，按年升１４﹒４５％；總

收入１０２﹒９２億人民幣，按年升２１﹒８％；毛利率１３％，按年跌５﹒６個百分點。

大行摩通估計，蔚來總銷量會由今年１４萬架，去到２０２３年突破２５萬架，更加認同集

團部分戰略，包括喺替代電池供應商採購，以及喺內地搵晶片製造商等。該行預料，蔚來毛利率

將由第二季谷底，分別改善到第三同四季嘅１７﹒３％及１９％。摩通對蔚來維持正面睇法，但

仍然下調美股目標價，由３０美金降１６﹒７％到２５美金，並調整２０２２至２５年嘅盈利預

測。

照目前情況睇，蔚來嚟緊仲會受到國策支持，但喺成本控制方面仲要改善，汽車銷量同競爭

對手理想（０２０１５）同小鵬（０９８６８）相比，仲係爭咁啲，公司基本面未好轉。

蔚來股價近日喺１３４至１３７銀左右有支持，但１０、２０同５０天線都跌緊，１００天

線仲未收復，走勢上唔係太強，短線反彈空間相信唔大，現價買入都唔太著數喇！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

