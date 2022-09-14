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14/09/2022 09:01

《傳聞》健世科技傳預路演，冀集資２﹒３億元

　　《傳聞》市場消息指，從事醫療機械的健世科技（Ｊｅｎｓｃａｒｅ　
Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）已經開啟預路演工作，公司計劃透過是次招股集資３０００萬美元（約
２﹒３４億港元），中金及花旗為聯席保薦人。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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