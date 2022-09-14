《傳聞》健世科技傳預路演，冀集資２﹒３億元

《傳聞》市場消息指，從事醫療機械的健世科技（Ｊｅｎｓｃａｒｅ
Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）已經開啟預路演工作，公司計劃透過是次招股集資３０００萬美元（約
２﹒３４億港元），中金及花旗為聯席保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話14/09/2022
【虛幣世界】美國通脹數據高於預期，加密貨幣下跌
|財經熱話13/09/2022
【高息巡禮】銀行推銀債退款優惠 港元定存年息達3.3厘
|中國故事13/09/2022
《神州經脈》華府循生科領域再圍堵中國 習近平明起出訪中亞兩國
|財經熱話13/09/2022
蔚來新車暢銷股價急飆 大行齊唱好 你跟唔跟？
|財經熱話13/09/2022
【美股反彈】黃燕娥料若美國通脹維持高水平 美元仍有反彈動力
|FOCUS13/09/2022
【FOCUS】烏克蘭閃電反攻報捷 普京教訓歐洲或升級
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰