  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/09/2022 13:45

《魚缸博客》騰訊（７００）終於有版號批出！３００銀以下值博

　　《魚缸博客》噚晚美國公布８月消費者價格指數（ＣＰＩ）按年升８﹒３％，高過市場預期
。核心ＣＰＩ同樣升幅擴大，按月及按年分別升０﹒６％及６﹒３％，同樣高過市場預期。原本
憧憬嘅通脹放緩美夢落空，加上之前美股升咗咁多，結果噚晚大回調，道指勁跌超過１２００點

　　結果今日魚缸開市都要跟跌，不過好在有啲好消息撐住隻騰訊（００７００），都撐住魚缸
仲企住喺１８８００上面。講緊就係國家新聞出版署又批出咗新一批遊戲版號，共７３款遊戲獲
批。而今次重點就係之前次次都無份嘅騰訊如網易，今次終於有份，網易的《全明星街球派對》
、騰訊旗下世紀凱旋全資控股公司南京網典科技的教育遊戲《健康保衛戰》都成功獲批版號。
　　結果上晝騰訊受版號消息帶動，成功跑贏其他科技股。近排騰訊喺３００銀之上都見到有幾
強嘅支持，其實跌到呢啲位都已經無乜好再跌，３００銀以下都會係一個幾吸引到大戶投資者吸
納嘅水平，所以即使真係跌穿３００銀，都不妨可以短線博反彈，只要未跌穿上個月低位２８８
銀都仲安全。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話14/09/2022
傳遭內地查債務風險兼頻賣股套現　復星再插一成
人氣文章財經熱話14/09/2022
【匯市專訪】美國核心通脹持續攀升　聯儲局維持大幅加息步伐？
人氣文章財經熱話14/09/2022
《午市前瞻》專家料港股反覆向下 騰訊遊戲版號獲批只屬安慰獎
人氣文章財經熱話14/09/2022
【回購奏效】中海油逆市走高　估值仍吸引？未有貨點部署？
人氣文章大行報告14/09/2022
【大行炒D乜】大行點睇騰訊、網易？一click就知道
人氣文章開市Good Morning14/09/2022
熊麗萍：兩龍頭齊上榜　惟料騰訊股價仍受南非大股東減持拖累
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金