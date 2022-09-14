《魚缸博客》騰訊（７００）終於有版號批出！３００銀以下值博

《魚缸博客》噚晚美國公布８月消費者價格指數（ＣＰＩ）按年升８﹒３％，高過市場預期

。核心ＣＰＩ同樣升幅擴大，按月及按年分別升０﹒６％及６﹒３％，同樣高過市場預期。原本

憧憬嘅通脹放緩美夢落空，加上之前美股升咗咁多，結果噚晚大回調，道指勁跌超過１２００點

。

結果今日魚缸開市都要跟跌，不過好在有啲好消息撐住隻騰訊（００７００），都撐住魚缸

仲企住喺１８８００上面。講緊就係國家新聞出版署又批出咗新一批遊戲版號，共７３款遊戲獲

批。而今次重點就係之前次次都無份嘅騰訊如網易，今次終於有份，網易的《全明星街球派對》

、騰訊旗下世紀凱旋全資控股公司南京網典科技的教育遊戲《健康保衛戰》都成功獲批版號。

結果上晝騰訊受版號消息帶動，成功跑贏其他科技股。近排騰訊喺３００銀之上都見到有幾

強嘅支持，其實跌到呢啲位都已經無乜好再跌，３００銀以下都會係一個幾吸引到大戶投資者吸

納嘅水平，所以即使真係跌穿３００銀，都不妨可以短線博反彈，只要未跌穿上個月低位２８８

銀都仲安全。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

