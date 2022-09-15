《魚缸博客》傳內地放寬部分城市購房限制，內房股回暖了？

《魚缸博客》內房股今朝升到嘭嘭聲，碧桂園（０２００７）曾經升超過一成，中海外
（００６８８）、潤地（０１１０９）亦一度升超過４％，好大可能同阿爺提振樓市嘅政策有關
。
有傳媒引述消息人士報道指，國家主席習近平支持放寬除咗北京、上海、廣州、深圳四個一
線城市以外嘅所有內地城市嘅購房限制，鼓勵地方政府按每個城市具體情況制訂計劃，以提振遭
受重創嘅住房市場。
另外，內地官媒《經濟日報》早前發表評論文章話，隨住促進房地產市場平穩健康發展嘅政
策舉措「落地見效」，房地產市場築底企穩值得期待，而融資環境有望進一步好轉。
近期其實有唔少城市都推出樓市鬆綁措施。有指蘇州市六區對外地人購買首套房嘅政策略為
放寬，佢哋唔需要出示社保證明或個稅證明，據報廣州或將調整新房備案價政策，價格最多可較
樓棟均價下浮兩成，上浮一成，被指有利增大房企促銷空間。
自斷供「爛尾樓」事件爆發之後，民眾對買樓嘅信心一度出現危機。依家多個地方政府逐步
鬆綁買樓措施，阿爺相信都希望盡快挽回民眾嘅信心。呢啲政策唔敢講可以好快見效，但至少唔
會再令內房危機惡化落去，亦緩和到市場對內房股嘅不安情緒。
睇番中海外、龍湖（００９６０）、潤地等內房股，今個月走勢都幾好，持續守穩喺１０天
線以上，近日嘅成交回升，帶動股價上揚。內房股走勢轉強，依家都可以入場買小小博繼續升，
中海外目標可以留意７月５日高位２５﹒６銀，潤地就睇住７月８日高位３７銀。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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