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即市新聞

16/09/2022 11:48

《魚缸博客》內地８月進口煤炭按年升，兗礦會繼續回調？

　　《魚缸博客》國家統計局今日公布能源生產數據，８月份生產原煤３﹒７億噸，同７月份基
本持平，按年增長就有８﹒１％，增速回落８個百分點。進口煤炭２９４６萬噸，按年增長５％

　　另外，內地多個地區對港口煤炭企業展開專項調查，國家發改委發文提到，會密切關注煤炭
市場價格變化，將價格保持合理區間，亦提醒港口煤企業嚴禁以「陰陽合同」等方式額外加價。
　　受唔同負面消息影響，煤炭股走軟。當中，兗礦（０１１７１）早段曾經跌超過３％。股價
上星期二衝高至３６﹒５銀歷史高位，之後開始回落，１０天線升勢慢咗，今日早段更加跌穿
２０天線。畢竟兗礦由７月中橫行整固完後ｋｅｅｐ住升，已經累積唔少升幅。近排中央都開始
留意到煤炭價格上升嘅問題，而進口煤炭上升都影響煤炭股走勢，今次算係借勢回調。兗礦今日
收市如果失守２０天線，有貨嘅朋友不妨減一減倉先。
　　另一隻煤炭股中煤（０１８９８）公布，今年８月商品煤產量１０９２萬噸，按年升
２２﹒３％；商品煤銷量２５９６萬噸，按年升１﹒３％。不過，股價今日跟住其他煤炭股下跌
，臨近上午收市已跌穿２０天線，走勢同兗礦幾似。想部署中煤嘅朋友要等等先喇。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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