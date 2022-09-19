《魚缸博客》香港可能取消酒店隔離，國泰股價衝上雲霄？

《魚缸博客》依家香港行緊「３＋４」嘅隔離政策，即係３日酒店隔離、４日居家隔離，而

政府可能會取消酒店隔離措施！

醫務衛生局局長盧寵茂喺一個電台節目提到，政府考慮緊放寬入境檢疫「０＋７」嘅安排，

即係入境人士毋須做酒店檢疫，只須進行七日醫學監測。他話，政府依家睇緊唔同嘅數據，對縮

減酒店檢疫「持正面態度」，相信短期內會有數據支持。他又指，政府嘅方向一定係提升與國際

接軌，但唔希望喺政策上「搖擺」，放鬆之後又再收緊。

坊間睇嚟都覺得呢件事勢在必行。有傳媒引述政界中人指，原本預計「０＋７」嘅措施係特

首李家超１０月１９日發表嘅《施政報告》嘅「秘密武器」，依家政府顯然「等唔切」，估計會

喺今個月內提早「出招」。另外有消息指，政府或者喺今個星期宣布酒店隔離新政策。

部分通關概念股「好興奮」！國泰（００２９３）早段曾經升超過２％。睇番國泰嘅日線圖

，股價自７月以嚟持續橫行，現價距離８月１１日高位８﹒９８銀愈嚟愈近。不過拉闊啲睇，國

泰股價自今年３月反覆向上，仲要一浪高過一浪，走勢都幾靚。市場憧憬政府一旦取消酒店隔離

措施，對旅客來港更加方便，有望幫助國泰嘅業務表現，政策因素再配合大成交嘅話，國泰有機

會進一步挑戰９銀樓上，有貨嘅朋友可以繼續揸住先！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

