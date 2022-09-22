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即市新聞

22/09/2022 11:59

《魚缸博客》小鵬出新車型Ｇ９，但股價跌殘溝唔溝？

　　《魚缸博客》小鵬汽車（０９８６８）噚晚正式發布新嘅五座位電動ＳＵＶ「Ｇ９」，售價
介乎３６萬至４７萬元人民幣，為集團售價最高嘅車型。據小鵬介紹，Ｇ９其中一個賣點，就係
支援８００Ｖ超快充電，充電５分鐘可以行２００公里。
　　集團副董事長兼總裁顧宏地話，對Ｇ９銷情有好高期望同信心，認為產品可以成為歷來最暢
銷嘅車型，超越目前累積銷量最好嘅電動轎車Ｐ７。他又預期，當Ｇ９生產上咗軌道，出年每月
交付約一萬架Ｇ９。另外，針對美國限制部分芯片嘅銷售問題，顧宏地話有關禁令涉及嘅芯片屬
於高階機器學習領域芯片，並唔係消費者產品相關芯片，小鵬未有使用相關芯片，相信對新車生
產唔會產成好大問題。
　　本來新車一出，應該好興奮。不過，噚晚聯儲局主席鮑威爾又放鷹，搞到好多股票跌得甘。
作為中概股嘅小鵬，隔晚喺美股已經跌超過一成，今日喺魚缸就跟埋其他車股齊齊跌，早段曾經
跌超過一成二到５１﹒４銀，再創上市新低。
　　小鵬由６月２７日高位１４２﹒８銀到依家，累計跌咗超過六成，暫時未見有好強嘅轉勢訊
號。小鵬會唔會無止境咁跌落去呢？幾時先真正見底？我淨係知，依家個勢仲係咁弱，即使股價
跌到就嚟嚴重超賣，都只會「眼看手勿動」！
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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