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即市新聞

27/09/2022 11:44

《魚缸博客》中芯宣布天津芯片項目建工，有個問題要睇實！

　　《魚缸博客》中芯國際（００９８１）早前宣布，天津西青１２英寸芯片項目正式開工建設
。項目計劃投資７５億美金，規劃建設產能係１０萬片嘅１２英寸晶圓生產線，可提供０﹒１８
微米至２８納米技術節點嘅晶圓代工同技術服務，產品主要應用喺通訊、汽車電子、消費電子同
工業等領域。
　　中芯國際聯合首席執行官趙海軍話，中芯將加快推進新項目建設，進一步實現天津市集成電
路製造領域嘅高地優勢，拉動京津冀產業鏈上下游協同發展，為中國集成電路產業嘅蓬勃發展作
出新貢獻。
　　講業績表現，中芯今年上半年都算對辦，營業額升５３％到３７﹒４５億美金，純利升
１３﹒６％到９﹒６２億美金，毛利同毛利率都按年上升。只不過，集團嚟緊要面對一個幾重要
嘅問題，就係中美關係喇。美國總統拜登喺８月９日簽咗《芯片法案》，動用５２７億美金去鼓
勵芯片商返去美國生產。據報，拜登政府計劃下個月擴大對中國輸出用喺人工智能芯片，同芯片
製造工具嘅出口限制。隨著美國「本土製造」嘅取向愈嚟愈強硬，加上中美角力持續，對中芯點
都會有些少打擊。
　　股價走勢方面，中芯目前處於低位橫行格局，近幾個交易日畀條１００天線頂住。短線要突
破呢條移動平均線，相信要有利好消息同大成交額配合先得。仲揸緊中芯嘅朋友唔使咁心急走住
，暫時未見股價有好強嘅轉弱訊號，收市未跌穿１４﹒６銀仲可以揸住；未有貨嘅朋友可以等股
價突破１００天線先考慮買入，並以超短線炒波幅嘅策略，「密食當三番」，上望目標１８﹒３
銀。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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