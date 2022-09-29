  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/09/2022 09:00

《傳聞共賞》期指大戶醞釀夾淡倉；資金繼續押注油股

《傳聞共賞》　　期指大戶醞釀夾淡倉；互聯互通優化有利港交所（３８８）
　　　　　　　　黃金成避風港有利金ＥＴＦ；資金繼續押注油股
　
《昔日傳聞》　　旅遊消費意欲升利啤酒銷量；山東墨龍鑄鍛件產品需求增
　　　　　　　　科網股有粉飾窗櫥活動；協鑫科技加大夥粒硅產能
　　　　　　　　長飛光纖布局新業務；內地航空業景氣逐步回暖
　　　　　　　　大戶做空匯控；全球衰退陰霾拖累紫金（０２８９９）
　　　　　　　　中國家電出口放慢；分布式光伏行業景氣向好
　　　　　　　　基金愛股紛失寵；內地加快鋰資源項目開發
　　　　　　　　霸菱亞洲擬合併卓佳瑞致達，估值或超６２０億元
　　　　　　　　基金加注防守性股份；匯控（００００５）成期指造淡工具
　　　　　　　　內地消費恢復利李寧（０２３３１）；金山軟件多款遊戲待批
　　　　　　　　避險資金轉投金市；科網股好友大戶投降
　　　　　　　　加息有利本地銀行股；比亞迪電子汽車智能業務突出
　　　　　　　　大華銀行購世茂（００８１３）九龍延坪道項目百億貸款
　　　　　　　　華潤啤酒（００２９１）研拓展小酒館；鋰材枓產品供需緊張
　　　　　　　　歐洲衰退風險急升利淡銀行股；油輪景氣持續向好
　　　　　　　　國慶假期將至內需股發力；新界農地加速改劃
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話29/09/2022
【虛幣世界】加密貨幣大致持平，韓國開展數字貨幣工作
人氣文章中國故事28/09/2022
《神州經脈》人幣瀉不停　離岸觸新低　官媒否認維穩滬指升幅全銷
人氣文章財經熱話28/09/2022
黃金周將至惟餐飲股紛回吐　可趁機買入炒一轉？
人氣文章FOCUS28/09/2022
【FOCUS】北溪黑手難辨　結果殊途同歸
人氣文章財經熱話28/09/2022
業績倒退派息大減兼人仔跌不停　玖紙急插逾一成
人氣文章大行報告28/09/2022
【大行炒D乜】高盛星展點評保險股？一表睇晒唔使估
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金