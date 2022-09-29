《傳聞共賞》期指大戶醞釀夾淡倉；資金繼續押注油股

《傳聞共賞》 期指大戶醞釀夾淡倉；互聯互通優化有利港交所（３８８）

黃金成避風港有利金ＥＴＦ；資金繼續押注油股



《昔日傳聞》 旅遊消費意欲升利啤酒銷量；山東墨龍鑄鍛件產品需求增

科網股有粉飾窗櫥活動；協鑫科技加大夥粒硅產能

長飛光纖布局新業務；內地航空業景氣逐步回暖

大戶做空匯控；全球衰退陰霾拖累紫金（０２８９９）

中國家電出口放慢；分布式光伏行業景氣向好

基金愛股紛失寵；內地加快鋰資源項目開發

霸菱亞洲擬合併卓佳瑞致達，估值或超６２０億元

基金加注防守性股份；匯控（００００５）成期指造淡工具

內地消費恢復利李寧（０２３３１）；金山軟件多款遊戲待批

避險資金轉投金市；科網股好友大戶投降

加息有利本地銀行股；比亞迪電子汽車智能業務突出

大華銀行購世茂（００８１３）九龍延坪道項目百億貸款

華潤啤酒（００２９１）研拓展小酒館；鋰材枓產品供需緊張

歐洲衰退風險急升利淡銀行股；油輪景氣持續向好

國慶假期將至內需股發力；新界農地加速改劃



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

