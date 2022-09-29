《魚缸博客》零跑汽車首掛急跌，可能因為資歷尚淺！

《魚缸博客》零跑汽車（０９８６３）今日首掛，開報４１元，比招股價４８元低

１４﹒５８％，之後跌幅擴大到２８％，一度跌到３２﹒２銀，唔計手續費，每手仲蝕緊幾舊水

。不過，睇番零跑汽車嘅招股結果，香港公開發認購不足，只有約１６％，合共３１５１份申請

均獲全數分配，都反映到呢架車唔係好受缸友想揸。

零跑汽車２０１５年成立，係智能電動汽車公司，主要聚焦於價格介乎１５萬至３０萬人民

幣嘅中高端主流新能源汽車市場。２０２１年全年，該公司合計交付４３７４８輛電動汽車，按

年增長近４﹒４４倍；而今年上半年交付５１９９４輛，按年增長２﹒６５倍。

另外，零跑汽車８月份嘅銷量勁過造車新勢力「蔚小理」，但係公司仍然未能扭虧為盈。始

終比亞迪（０１２１１）、吉利（００１７５）等大型車企喺新能源車嘅業務已經走得幾前，零

跑汽車成立時間唔耐，喺電動車市場嘅資歷比較淺。「蔚小理」都未做到轉虧為盈，即使零跑汽

車８月銷量ＯＫ，但要有盈利，恐怕仲要多啲時間。公司嘅基本面唔算太好，今日首掛即插都唔

太意外。仲有，汽車股仲處於回氣階段，零跑汽車跌得多，都唔太建議依家買入喇！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

