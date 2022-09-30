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30/09/2022 09:03

《傳聞》阿里股東軟銀願景基金啟動裁員，裁員人數預計超過３０％

　　《傳聞》阿里巴巴（０９９８８）單一最大股東軟銀集團旗下願景基金（Ｖｉｓｉｏｎ　
Ｆｕｎｄ）錄得季度巨虧後，市場消息指，願景基金最新已啟動裁員，裁員人數預計將超過
３０％。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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