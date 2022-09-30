《魚缸博客》九毛九唔搞餐飲搞地產，股價急跌炒反彈？

《魚缸博客》大陸餐飲業真係苦過Ｄｅｅ Ｄｅｅ，由紅燈轉綠燈再轉紅燈，邊到又話要清

零，邊到又話要打針做核酸，老細們都異口同聲講句：「再係咁搞落去唔掂啦師傅！」但揸開鑊

鏟又點可能話轉就轉。

不過，就真係有人話轉就轉，話說九毛九（０９９２２）發表最新公告，計劃用１０億人民

幣買一個廣州商業項目公司２６％股權，截至今年６月底資產淨值約１﹒７８億元，持有位於廣

州市天河區廣州國際金融城的土地，發展廣州國金天地項目商業及辦公場所的預期建築面積估計

佔項目預期總建築面積約２６％。

用１０億人仔買一樣大概價值４０００萬嘅東西，你話係咪傻豬？所以今日股價今日

Ｆｒｅｅ Ｆａｌｌ咁跌一成三；不過你覺得傻，人地可能睇好天河區發展，畢竟疫情只係暫時

的，但樓市卻是永遠的，更何況係天河區商場？

至於買得抵唔抵，博客目前就未計到條數，但股價就覺得相當之抵，今日跌過落去１３﹒５

銀，都算係近期低位，如果有興趣想炒反彈，博客建議可以現時入一注，跌落去１０蚊唔穿都可

以溝貨，畢竟公司都叫做轉型做第二樣生意，都可以話分散緊公司風險，項目估計２０２６年完

成，可能未來真係憑呢舊野食胡呢！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

